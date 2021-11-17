Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy​​​​​​​ ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.