Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katıldığı toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Toplantıda, yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi.