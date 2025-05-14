Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda güvenliği milli güvenlik meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda konuşuyor.

Çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Rabbim, helal, hayırlı ve bereketli kazançlar nasip eylesin diyor, üretimimize yaptıkları katkılar için her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Dördüncü Tarım Orman Şurası'nın tarım sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

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28 Nisan'da başlayan Şura'da üç gün boyunca oldukça verimli, kapsamlı, çözüm odaklı istişareler yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura çerçevesinde sürdürülebilir tarımdan sulamaya, bitkisel üretimden hayvan sağlığına, üretim desteklerinden gıda güvenliğine, balıkçılık ve su ürünlerinden tarımda teknolojik dönüşüme, çok geniş bir yelpazeyi kapsayan 16 ayrı çalışma grubunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "28 Nisan’da başlayan şurada 3 gün boyunca oldukça verimli, çözüm odaklı istişareler yapıldı. Sürdürülebilir tarımdan sulamaya, üretim desteklerinden gıda güvenliğine, balıkçılık ve su ürünlerinden tarımda dönüşüme kadar 16 farklı alanda stratejiler belirlendi. Tarım faaliyetlerimizi geliştirecek kararların uygulama süreçlerini yakından takip edeceğim. Küresel ölçekte baş gösteren sınamalara her gün yenisi ekleniyor. Salgın hastalıklardan iklim krizine, savaş ve çatışmalara, bambaşka sorunlarla karşımıza çıkıyor. REKLAM Tüm ülkeler bu sorunlarla bir şekilde yüzleşmek zorunda kalıyor. Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık. Toprağını suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. 'GIDA GÜVENLİĞİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ' Gıda güvenliği milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. Devrim niteliğindeki üretim planlamasını başarıyla faaliyete geçirdik. Stratejik ürünler başta olmak üzere hangi ürünün ne miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz.

Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ekim planını buna göre şekillendiriyoruz. Hayvancılıkta da ilave teşvik ve desteklerimizi ilan ettik. Olumlu neticelerini 3 yıl içerisinde daha net göreceğiz. '2,1 TRİLYON TL TARIM DESTEĞİ VERDİK' Üretimin artması için göreve geldiğimiz günden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025 yılında toplam 62,3 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde tam 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Birçok ürünün üretiminde dünyada ilk sıralardayız. Tarım ve Orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. 2002’de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede tam 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik. Yine aynı dönemde tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. 'TARIM İHRACATIMIZI 32,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRDIK' Tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçtiğimiz sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık.

2002’de ülke olarak neredeyse 1 yılda yaptığımız toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz. Son 22 yılda tarımda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Tarım politikamızın merkezinde üretimin en temel faktörü olan su vardır. Suya 3 trilyon 350 milyar TL'lik yatırım yaptık. Tam 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı kadar baraj inşa ettik. Sulanan tarım alanlarını 72 milyon dekara ulaştırdık. '132 MİLYAR TL YATIRIM MİKTARINA SAHİP TESİSLERİ HİZMETE SUNACAĞIZ' Bu yıl içinde 132 milyar TL yatırım miktarına sahip tesisleri hizmete sunacağız. Ormancılıkta da 23 yılda tarihi başarılara imza attık. 7,5 milyardan fazla fidan diktik. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da birinci dünyada dördüncüyüz. Ormanlarımızı hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirdik. Tarım, orman, su ve hayvancılık alanındaki karnemizin başarılarla dolu olduğunu görüyoruz. Çiftçi ve üreticilerimizin tamamına milletim adına teşekkür ediyorum.

Şurada geleceğimiz için son derece önemli 86 karar alındı. Bir bölümünü burada sizlerle paylaşmak isterim. Tarımsal üretim planlamasında bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretimi için stratejik ürünler listemizi genişleterek uygulayacağız. Acil durum planları hazırlayacağız. Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyelerine çıkartmak için destek paketlerini hayata geçireceğiz. Ülke sularımız dışındaki balıkçılık faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntılarının önlenmesi için önlemler hayata geçireceğiz. Tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleriyle ar-ge merkezleri inşa edeceğiz. Yapay zeka ve ileri tarım ile araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz. Tarımda ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz. Yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini devreye alacağız. 2030’a kadar içme suyu şebekelerindeki kayıtları yüzde 25’e indirmeyi hedefliyoruz. Açık kanal sulama sistemlerini kapalı basınçlı sistemlere dönüştürecek sulama randımanını yüzde 52’den 60’a çıkartacağız.

Aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemi kuracağız. Tarımsal üretime yönelik yapay zeka destekli tahmin ve izleme sistemlerini kullanıma sunacağız."