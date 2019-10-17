ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası Erdoğan'a teşekkür ettiği bir tweet paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu tweete yine Twitter'dan yanıt verdi. Erdoğan tweetinde, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha çok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerine yer verdi.

Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

KALIN'DAN "TÜRKİYE KAZANDI" MESAJI

Erdoğan ve Pence arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada ve masada akıllı, kararlı ve güçlü hamlelerle Türkiye Kazandı. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam." ifadelerine yer verdi.