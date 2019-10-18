Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türkiye'nin 9 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dün, Ankara'da varılan mutabakatla ara verildi.

Açıklanan 13 maddelik bildiride, terör örgütü PKK unsurlarının 120 saat içinde Türkiye'nin dünyaya açıkladığı güvenlikli bölgeden çıkacağının sözü verildi. HABERTÜRK, bu 120 saatin ne anlama geldiğini ve ne zaman başladığını Genelkurmay Eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ile konuştu. İşte 120 saatin sırrı...

"120 SAATLİK SÜRE BU SABAH BAŞLAMIŞTIR"

"Bu tür iki ülke arasında varılan mutabakatlarda bir saat anlaşması yapılır. Şu gün, şu saatte yürürlüğe gireceği belirtilir. Söz konusu mutabakatta, terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için vurgulanan 120 saate ilişkin sürenin ne zaman başlayacağı metinde yoktu. Ancak çok büyük ihtimalle bu 120 saatlik çekilme süresi bu sabah itibariyle başladı.

"TSK, ASKERİ FAALİYETTE BULUNMADI"

Bir çekilmenin yapılabilmesi için çatışmanın durması gerekir. Benim edindiğim bilgi, bölgede, TSK'nın ciddi bir hareketlilik içinde olmadığı hatta ateş destek vasıtalarının faahl olmadığı yönünde ve artık sürecin işlemesi ve çekilmenin gerçekleşmesi gerekir.

120 SAATLİK SÜRE NASIL BELİRLENDİ?

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 22 Ekim'de Soçi'ye gideceği ve burada Rusya Devlet Başkanı ile görüşeceği belliydi. Kanaatim bu 120 saatin belirlenmesi sürecinde gerek Türkiye gerekse ABD'nın Rusya'yı dışlamadığını göstermesi adına bu görüşme sürecini de 120 saatin içinde kabul etmesi.

Yani 120 saat öylesine belirlenmedi. Bu süre zarfından Erdoğan-Putin görüşmesinin olması, Rusya'nın oyunun dışında kalmadığının, bırakılmadığının da bir ifadesidir. Bu 120 saati bizim heyetimizin belirlediğini de düşünüyorum.

"PUTİN İLE GÖRÜŞME GÖZETİLDİ, MUTABAKAT BAŞARILI"

Türkiye, 'ABD ile anlaştı, Rusya'yı dışladı' gibi bir anlayışa mahal vermemek için Putin ile yapılacak görüşmeyi de kapsayıcı bir biçimde bu 120 saatin içinde düşünmüş olabilir. Şunu da belirtmem gerekir ki, Ankara Mutabakatı diplomatik bir başarıdır. Ben harekat başladıktan sonra bir anlaşma, mutabakata varılacağını düşünmüyordum. Türkiye güvenli bölge konusunda istediğini almayı başardı.

"SİLAHLARIN TESLİMİ HAVADA KALMAMALI"

Bundan sonra Kamışlı, Kobani'yi Türkiye Rusya ile görüşecek. Türkiye tarafından da yönetilecek bir süreç var. Silahlarla ilgili olaraksa bir denetim mekanizması kurulacak. Ağır silahların bir listesi yapılacak. Bunun havada bırakılmaması gerekiyor. Mutabakat metninde 20 mil belirtilmese de gerek Pence gerekse Pompeo'nun konuşma metinlerinde bunun olması bence yeterli.

"ABD, BÖLGEDEKİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Soçi'de Türkiye Rusya ile Türkiye'nin gerçekleşen isteklerini görüşecek. Süreci hatırlarsak Türkiye bir anda girdi. ABD çekildi ve onun çekildiği yerlere Rusya yerleşti. Bölgede Rusya tek başına kaldı. YPG/PKK, Rusya'ya yamanmaya başladı. ABD yaptığının farkına vardı ve son hamlesiyle yeniden bölgeye dönüp dengeyi değiştirdi.

"TÜRKİYE YALNIZ KALMAKTAN KURTULDU"

Şöyle bir şey daha var; ABD'nin bölgedeki dengeyi değiştirmesiyle Türkiye yalnız kalmaktan da kurtuldu. Rusya ile bire bir muhatap kalmak ya da çantada keklik bir süreç Türkiye açısından her iki ülkeyle görüşüp her iki ülkeyi muhatap alarak yürüteceği bir sürece evrildi. Türkiye, iki süper gücü dengeleme fırsatını bu mutabakatla ele geçirdi."