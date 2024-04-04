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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Başakşehir'le 90+5'te yediği golle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın performansını kaleme aldı.

        Giriş: 04.04.2024 - 23:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:38
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        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
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        18 gün önce üst üste 3. yenilgisini Antalyaspor karşısında evinde alan Beşiktaş, milli araya kötü futbolun ve Santos eleştirilerinin gölgesinde girmişti. 2 haftayı aşan süre, eksikleri kapatmak için iyi bir süreydi aslında böyle bir dönemde. 11 açıklandığında ilk dikkat çeken isim de 123 gün sonra yerine dönen Aboubakar'dı. Aralık ayından beri sakat olan Chamberlain de bu maça yetişmiş, yedekler arasında yerini almıştı.

        Ancak milli araya nasıl girdiyse öyleydi Beşiktaş. Yine topla oynamayan siyah-beyazlılar, rakip ceza alanını geçtik, rakip yarı sahaya bile gitmekte zorlandı. 16. dakikadaki serbest vuruşta soldan topu alan Rashica ortaladı, Semih dokunup aşırdı, Colley fileleri buldu. Beşiktaş'ın kaybettiği son 3 maçtan tek farkı da bu oldu, silik futbola rağmen devre önde kapandı.

        Beşiktaş böyleyken Başakşehir de bir şeyler üretmekte zorlanınca dakikalar öyle aktı gitti. 68'de Ghezzal'in direkten dönen frikiği, hemen ardından da Aboubakar'ın yakın mesafeden savunmaya takılması futbolseverleri daldıkları uykudan bir anlığına uyandırdı.

        Santos'un kulübün gelecek planlarında en önemli yere sahip iki isim olan Semih ve Muçi'den verim almamaya inat etmişçesine yaptığı dizilim de tartışılacak konuların başında yer alacak. Zira milli takımda yaşadığı skandalın ardından Semih'e sahip çıktığı en azından taktiksel anlamda söylenemez. İki oyuncu, sahada ancak 86'da birbirlerini bulabildi, Semih'in vuruşunda top direği geçemedi.

        Başakşehir'in son dakikalardaki uyanışının ardından tehlikeler art arda yaşanmaya başladı. Santos da Semih ve Muçi'nin yerine Cenk ve Amartey'i alarak ekmeğe yağ sürerken 90+5'te ise geliyorum diyen dramatik son geldi. Eski evlat Emirhan İlkhan 90+5'te puanı Başakşehir'e getirdi. Beşiktaş tarafında ise sezonun geri kalanı şöyle dursun, gelecek sezonun Santos'la ve bu futboluyla nasıl geçeceği artık yüksek sesle sorgulanmaya başladı.

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