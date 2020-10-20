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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden kapsamında geçilen uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

2, 3, 4, 8 VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMİŞTİ

5 Ekim tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuş, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.