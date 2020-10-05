Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı saat 15.00'da başladı.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyordu.

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