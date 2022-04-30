Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar yolunu açtı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık.

- Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.

- Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacak.

- Bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin artmasına katkıda bulunacak. Neresinden bakarsanız bakın ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz.

- Benim dünyamda çevreyolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla İBB görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik.

- 1999 Temmuzunda Pınarhisar Cezaevi'nden ayrıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra partimizi kurduk ve 3.5 yıl sonra iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı. Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik.

- Pınarhisar cezaevini milletimizle daha sıkı kucaklaşmak kendimiz geliştirmek geleceğe hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük.

- Çalıştık, didindik ve hamdolsun milletimiz bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolunun açılışı bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı. Hangi görevde bulunursak bulunalım hizmetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur.

- Onca yıl pek çok şehrimizde belediyeler yönettik. Kasım 22 seçimlerinden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçe, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır. Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu heryerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.

- Bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak 2053 vizyonunun hazırlıklarına devam edeceğiz.