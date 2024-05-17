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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Arda Güler için yapılan 45 milyon Euro'luk teklife ret! - Futbol Haberleri

        Arda Güler için yapılan 45 milyon Euro'luk teklife ret!

        Real Madrid'de son haftalarda bulduğu forma şansını çok iyi değerlendiren ve La Liga'da 4 gole ulaşan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre eflatun-beyazlılar, 19 yaşındaki milli futbolcu için gelen 45 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:30
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          Real Madrid'de sakatlıktan kurtulduktan sonra son haftalarda süre almaya başlayan Arda Güler, attığı gollerle de adından söz ettiriyor.

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          Milli yıldız, forma şansı bulduğu 9 La Liga maçında 4 kez fileleri havalandırarak İspanya'da gündem oldu.

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          Attığı gollerle Real Madrid taraftarına şimdiden kendisini sevdiren 19 yaşındaki futbolcuya dev bir talip çıktı.

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          ARSENAL'İN TEKLİFİNE RET!

          İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz devi Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e dev bir teklifte bulundu.

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          Premier Lig ekibinin Arda için 45 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

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          TAKIMIN GELECEĞİ ARDA GÜLER

          Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

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          ARDA GÜLER'İN RAKAMLARI

          Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanyol kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          Madrid ekibinde 11 resmi maçta toplam 350 dakika görev yapan Arda Güler, 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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          AVRUPA'DA AKIM BAŞLATTI!

          Öte yandan Arda Güler'in sağ elini kalbine, sol işaret parmağını ise havaya kaldırarak yaptığı gol sevinci, Avrupa'da yeni bir akım başlattı.

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          Manchester United'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta gol kaydeden Amad Diallo, Arda Güler'in sevincini tekrarladı.

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          Amad Diallo'nun Arda Güler'in gol sevinicini tekrarlaması, Avrupa basınında da gündem oldu.

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          ESPN, Diallo ile Arda Güler'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Amad Diallo ile Arda Güler, 24 saat içinde aynı gol sevincini yaptı. Futbol iyi ellerde" notunu yazdı.

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          Arda Güler gol sevincinin en anlama geldiğini şu şekilde açıklamıştı:

          "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum."

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