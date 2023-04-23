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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Yeni Altay Tankı Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar...

Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık. Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum. Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi.

Hani diyorlar ya Burayı Katar'a sattık. diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu? TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, 2 bombalık ömrü var. Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz. Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir. Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, Akyazı'daki programının ardından yol boyunca vatandaşın önünü kestiğini bu nedenle törene biraz geciktiğini söyledi.

Siyasetin böyle bir özelliğinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Eğer selam vermez geçerseniz faturasını ağır ödersiniz. Onun için de biz selam vermek durumunda kaldık. Ama borçlu çıkmadık. Güzel geçti. Bugün Altay tankının bu teslim töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

Tüm şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete ulaşan tüm gazileri rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, "Arifiye'ye en son yılbaşında gelmiş 9 Ocak'ta Fırtına obüslerinin teslimat törenini gerçekleştirmiştik. Bu törenle 6 adet 'Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nü Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmiştik. Bugün de bir başka gurur verici projemizin yeni nesil Altay tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerini kullandıkları kara aracı talebini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun şekilde çalıştıklarını anımsattı.

Şimdiye kadar bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun özellikle de çeşitli tip ve özelliklerde pek çok araç ürettiğini aktaran Erdoğan, "Taktik tekerlekli zırhlılardan, mayına karşı korumalı araçlara çok sayıda aracın üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Yine Fırtına obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok muharip aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece amfibi hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Ayrıca envanterde bulunan tank ve zırhlı muharebe araçlarımızın en son teknolojilerle modernizasyonlarını yaptık, yapıyoruz. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini, elektronik sistemleri, anti tank mühimmatlarını, ekipman ve teçhizatları da üretiyoruz." diye konuştu.

"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERE DE KARA ARACI İHRAÇ EDİYORUZ"

"Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikle hafif ve orta sınıf insansız kara aracını güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Ağır sınıftaki araçlarla ilgili çalışmalarımızı da inşallah çok yakında neticelendiriyoruz. Kara aracı alanında çok şükür neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Bununla yetinmiyor, dost ve müttefik ülkelere de kara aracı ihraç ediyoruz. Türkiye, artık bu alan da dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin modern ana muharebe tankı olan yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, tankın çatışma bölgelerinde sınanan araçların muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat ettiğini söyledi.

Araçların ününün yayılmasıyla gelecek dönemde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin modern ana muharebe tankı olan yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Diğer savunma projelerimiz gibi Altay tankının geliştirilmesi sürecinde de pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Her stratejik üründe olduğu gibi buna da çamur atıldı. Gizli açık ambargolarla süreç sabote edilmek istendi. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık. Mevcutla yetinmek yerine daha iyisini, daha modernini, bugünün değil, yarının teknolojisiyle mücehhez olanını üretmek için canla, başla çalıştık." diye konuştu.

Erdoğan, bilhassa mühendislerin pek çok engelin üstesinden gelmek için büyük fedakarlıkla emek harcadığını, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler tasarladıklarını vurguladı.

"ARİFİYE TESİSİ'NİN YÜZDE 51'İ BİZE AİTTİR"

Mühendislerin değişen muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre teknolojik, dijital ve mekanik birçok yeni sistemi tanka entegre ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Bu projede tankların en önemli özelliklerinden beka kabiliyetini de güçlendirdik. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi AKKOR'un da eklenmesiyle yeni Altay üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi. İşte bu şekilde ortaya çıkan tanklarımızın ilk ürünlerini bugün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Diğer yandan Arifiye Tesisleri'nde, hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık filan' diye. Her şey burada, böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan, başka bir sermayesi yok. Ve burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49 Katar'a aittir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın sürekli sermaye noktasında takviye eder durumunda olduğunu söyleyerek, "Ama bütün bunları bilmeden yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar. Ve hamdolsun işte bu eserler bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve bütün bunlarla beraber hamdolsun BMC firması güç kazandı ve kazandığı bu gücüyle beraber de yatırımlarına ne yapıyor? Devam ediyor. Arifiye Tesisleri'nde Türkiye'nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorları 600 beygir, 1000 beygir ve 1500 beygir tank motorları takip edecek. BMC Power tarafından geliştirilen Batu hazır hale gelince yeni Altay'ı inşallah kendi yerli milli motorumuzla envantere almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"20 SENE ÖNCE TABANCA ÜRETEMİYORDUK"

Ülkenin özellikle ihracat noktasında önünü ciddi manada kesen motor ve transmisyon meselesinin de böylece çözüme kavuşacağını kaydeden Erdoğan, "Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik ederek, yeni Altay'ların ülkeye, millete ve kahraman orduya hayırlı olmasını diledi.

Ataların "Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas" tespitinin ete kemiğe büründüğü alanların en başında savunma sanayisinin geldiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayiinde geliştirilen her ürünün gerisinde maddi güç yanında yıllar süren çok ciddi bir emek, sabır, özveri ve çalışma vardır. Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA'larımızın, büyük takdir toplayan zırhlı kara araçlarımızın, savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin, füzelerimizin ve diğer sistemlerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da işe önce paradigmayı değiştirmekle başladık. Yani ben şöyle bir 20 sene, 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda, biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk. Şimdi ne oldu? Tabancanın daniskasını üretiyoruz."

ABD'nin bir ara ürettiği Glock tabancaları vermemekle kendilerini tehdit ettiğini anlatan Erdoğan, "Ama şimdi Glock'tan daha üstünlerini biz yapar hale geldik. Onlar bizden istiyor, mesele inanmak, azmetmek. Erbakan Hoca'mızın her zaman bir lafı vardı. 'İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır'. Mesele inanacaksın, ondan sonra da tabii ki neticesini alacaksın. Kolay olanı değil, vakit de alsa zor olanı, çetin olanı, ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik. Şimdi bütün onların envaiçeşidini artık ülkemizde özel sektörde de yapıyoruz. Onun da önünü açtık. Öbür tarafta devlet olarak işte BMC gibi, Makine Kimya gibi buralarda da üretir hale geldik." değerlendirmesini yaptı.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRDÜK"

Erdoğan, ağızlarını her açtıklarında "yapamayız, beceremeyiz" diyen mandacı kafalara inat en iyisini kendilerinin yapacaklarını söyleyerek yola koyulduklarını, sadece araç değil bunların mühimmatını yapar hale geldiklerini aktardı.

Yapılan aracın mühimmatın olmadığı durumlarda adım attırılmayacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama şimdi bu safhalar aşıldı, hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Savunma sanayi projelerini bizzat himaye ettik, takip ettik, destekledik. Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışarıdan almama yoluna gittik, firmalarımızı destekledik, özel sektörün önünü açtık, yeni yatırımları teşvik ettik. Sorunlara odaklanmak, daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. Hamdolsun 20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayiinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20'ler seviyesine düşürdük."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hatırlarsanız, geçmişte birileri terör örgütlerinin kabusu İHA ve SİHA'ları maket uçak olarak tarif ediyordu. Bugün de donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili ne diyorlar? 'İki bombalık ömrü var' Bunlar çıkıyor, ya bunlar bu ülkenin evladı olamaz. Bunlar Türk evladı olamaz." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini söyledi.

Savunma projelerinin toplam bütçesinin 2002 yılında 5,5 milyar dolarken ihale sürecindeki projeler dahil 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaştığını aktaran Erdoğan, "Nereden nereye? Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı varken geçtiğimiz sene sonu bu alanda 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Artık NATO üyesi ülkelere de platform ihraç eder hale geldik. Sadece son birkaç hafta içerisinde milletimizin gurur kaynağı olacak pek çok projeyi gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadık." diye konuştu.

"TCG ANADOLU'YU DENİZ KUVVETLERİMİZE TESLİM ETTİK"

Erdoğan, milli muharip uçağı ve Hürjet'i hangardan çıkardıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın irtifa testlerini yaptık. Ülkemizin en büyük, dünyanın da ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'yi ve diğer uygulamalarımızı yörüngesine uğurladık. Dün de yerli ve milli ilk helikopter motorumuz 'TS1400' ile Gökbey'in test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra ülkemizde bir savunma sanayi ekosisteminin oluşmasını da böylece sağlamış olduk. Bugün savunma sanayi alanında 2 bin 700'den fazla firmamız faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde başta gençlerimiz, genç mühendis ve teknisyenlerimiz olmak üzere on binlerce kardeşimiz istihdam ediliyor."

"BUNLAR, TÜRK EVLADI OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin savunma sanayi projelerinde geliştirilen bütün teknolojileri hızla, diğer alanlara uyarlayarak katma değerlerini arttırdığını kaydetti.

Yeni yatırımlarla savunma sanayinin hem milletin güvenliğine hem ülke ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı yapacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız, geçmişte birileri terör örgütlerinin kabusu İHA ve SİHA'ları maket uçak olarak tarif ediyordu. Bugün de donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili ne diyorlar? 'İki bombalık ömrü var' Bunlar çıkıyor, ya bunlar bu ülkenin evladı olamaz. Bunlar Türk evladı olamaz. Bu hazımsızlık ne yazık ki bu ülkede siyaset yapanların bile her yerine girmiş. Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını, Rus gazı zannedenleri bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Ya siz yaptınız da 'Niye yapıyorsunuz mu?' dedik ya. Bırakın işte, şu anda bu iktidar bunu yapıyor. Onu da geçiyorum, yollarımızı süsleyen Togg'un halen ülkemizde üretilmediğini iddia edecek kadar gözünü kin ve nefret bürüyenleri zaten hiç saymıyorum. Hasılı Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen, milletimizin mutlu olmasını hazmedemeyen kifayetsiz muhterislerin yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir. Uzanamadığı ciğere murdar diyen kedi misali bunlar da yapmadıkları, bu gidişle de hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötülemeye, itibarsızlaştırmaya devam edeceklerdir."

"TÜRKİYE YÜZYILI İNŞASININ ÖNÜNE GEÇEMEYECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ne yaparlarsa yapsınlar ülkeye ve millete hizmet çabalarını baltalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçilemeyeceğini" söyledi.

Ülkeyi eski karanlık ve istikrarsızlık günlerine geri döndüremeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Etnik ve mezhebi farklılıklarımızı kaşıyan, fitne siyasetleriyle milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak ülkeye yönelik tüm oyunları bozmayı çok daha stratejik ve önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin, İHA'dan, SİHA'dan Akıncı'dan, TCG Anadolu'dan yeni Altay'dan rahatsız olanlara göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Milletimizin savunma sanayimizle birlikte, Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkacağından asla şüphe duymuyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Yeni Altay tankımızın kahraman ordumuza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bütün engelleri, tümsekleri, vadileri yeni Altay tankımızla terör örgütlerini nasıl aştığını şu anda görür gibiyim. İnanıyorum ki bütün bu engeller yeni Altay tankımız için dümdüz ovalar haline gelecektir."

ERDOĞAN, TANKLARIN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Törenin ardından BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde ve sonrasında protokol üyeleriyle de fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Demir ile tankların teslim belgesini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e takdim etti.

Törende, TSK'ya teslim edilen yeni Altay tankları, alkışlar eşliğinde motoru çalıştırılarak, testlerinin yapılacağı alana götürüldü. Görevliler, tanklara test sürüşü yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, tankların bulunduğu alana geçerek özelliklerini yakından inceledi.

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.