Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini göstermiştir. Bundan sonra işbirliğimiz artıracağımıza inanıyorum.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER İYİ BİR İMTİHAN VEREMEDİ"

İklim değişikliği, enerji, terörizm, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirindeki nice aksamalarla karşı karşıyayız, bunlarla ancak beraber mücadele edebiliriz. Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzemeler konusunda çatışma noktasına geldi.

"TAHILIN İHTİYAÇ DUYANLARA ULAŞMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır. Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz.

40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da terörün tüm biçimleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. G20 kulvarındaki girişimlerimiz başta olmak üzere küresel tedarik zincirindeki çabamızı sürdürüyoruz."