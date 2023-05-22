Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan "28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum" dedi

Giriş: 22.05.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor bir oy alarak tamamlayacağız
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan seslendi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.

Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?

Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi?

17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?

Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?

Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?

Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı “çarkçıya” çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.

Milletimiz, 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti.

Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi.

İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.