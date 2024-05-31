Cuma namazı bugün öğle saatinde kılınacak. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her ile göre değişiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 31 Mayıs 2024 namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...