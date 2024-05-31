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        Haberler Bilgi Cuma namazı saati 31 Mayıs 2024: Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri

        31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

        Her hafta ve her ile göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. Namaz için bir araya gelecek cemaat, bugün öğlen namazı yerine Cuma namazı kılacak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:44
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