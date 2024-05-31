31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?
Her hafta ve her ile göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. Namaz için bir araya gelecek cemaat, bugün öğlen namazı yerine Cuma namazı kılacak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri...
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Cuma namazı bugün öğle saatinde kılınacak. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her ile göre değişiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 31 Mayıs 2024 namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...
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31 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
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31 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
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31 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.
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31 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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