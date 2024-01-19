Cuma günleri İslam alemi için oldukça önemli sayılıyor. Cuma gününde sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, ayetli, dualı, resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Ocak 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...