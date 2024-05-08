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        Haberler Gündem Güncel Cuma gününe dikkat! Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

        Cuma gününe dikkat! Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

        Türkiye, yarından itibaren yeniden Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girecek. Uzmanlar, toz taşınımının, özellikle cuma günü yoğunlaşacağını belirterek uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:09
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          Türkiye'ye yeniden çöl tozu geliyor.

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          Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

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          Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini artıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Bu tozlar cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

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          "YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

          Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur." diye konuştu.

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          Çöl tozunun doğanın gübresi olduğunu belirten, Yaşar, "Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" ifadelerini kullandı.

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