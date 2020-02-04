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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için bugün yapılması planlanan ihale 16 Mart'a ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu ihaleye ilişkin teklifler, 16 Mart saat 09.30'a kadar yapılabilecek.

İhale, aynı gün saat 10.00'da düzenlenecek.