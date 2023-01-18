Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ÇBK, ilk periyodu 28-17 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 40-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını koruyan Çukurova Basketbol, bu bölümü de 55-41 galip kapadı. Maçın son periyodunda oyunda tamamen üstünlüğü ele geçiren Çukurova ekibi, maçı 75-59 kazandı.

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