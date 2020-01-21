"DAHA BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"

Defne Samyeli ise nikah töreninden bu kareyi, "Ömür boyu hep böyle mutlu ve beraber olmanız dileğiyle. Dido'm sayesinde daha büyük bir aile olduk. Necip'ciğim duygularımı tarif etmek zor. Hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte... Allah hep güldürsün" notuyla yayınladı.