Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 19. yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı...

"KENDİNDEN ÖNCE SEVDİKLERİNİ DÜŞÜNECEKSİN!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç ve Akın'ın gerilim dolu konuşmasının ekrana geldiği sahnede Yamaç, “Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin!" sözleriyle Akın’ı uyarıyor.

ÇUKUR 111. BÖLÜM ÖN İZLEME

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?



Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.