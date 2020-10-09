İsviçre'nin en büyük bankalarından olan Credit Suisse ırkçılık skandalıyla çalkalanıyor.
Skandal The New York Times'ın geçen yıl kasım ayında şu anki Credit Suisse CEO'su Urs Rohner'in doğumgünü partisinde yaşanan ilginç bir olayı sayfalarına taşımasıyla ortaya çıktı.
Habere göre 60. yaşını 70'ler temasıyla kutlayan Rohner'in doğumgününde siyahi bir hademe kılığında dansçı sahneye çıktı ve yerleri süpürerek dans etti.
Bunun üzerine bankanın bir öncesi CEO'su Fildişi Sahilleri doğumlu Tidjane Thiam, bu performansı ırkçı bularak partiyi terk etti. Aynı partide bulunan İngiliz ilaç şirketi GSK'nın CEO'su da Thiam'ın ardından partiden ayrıldı.
İddiaya göre Thiam, belli konuşmaların ardından partiye geri döndü. Ancak bu sefer de Urs Rohner'in beyaz arkadaşlarının Afro tarzı peruklar takarak sahnede şarkı söylediğini görünce şok oldu.
Thiam'a daha önce hissedarlar toplantısında üçüncü dünya ülkesinden geldiği söylenmiş, İsviçre basını ise kendisinin 'yeterince İsviçreli' olamadığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Thiam 5 yıllık görevi boyunca bu tarz ırkçılık sınırında kabul edilebilecek birçok eleştiriye maruz kaldı.
BANKADAN ÖZÜR AÇIKLAMASI
Haberin büyük ses getirmesinin ardından Credit Suisse'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada partide herhangi bir hakaret maksadı güdülmediği ve yaşanan olay için özür dilendiği vurgulandı. Credit Suisse bunun yanında banka içerisinde etnik çeşitliliğin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
ÖZEL DEDEKTİF SKANDALI
Tidjane Thiam 2015'te başladığı CEO'luk görevini yönetim kurulunun talebi üzerine geçen şubat ayında Rohner'e devretti. Thiam'ın döneminde COO'luk görevini yürüten Pierre-Olivier Bouée'nin özel dedektiflerle 2 çalışanını takip ettirmesi bu devri zorunlu hale getirmişti. Tidjane Thiam olaydan haberdar olmadığını söylese de bankanın itibarını korumak için görevden el çektirildi.
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