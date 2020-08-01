Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce konuştuk, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz. Söylediklerimin yerini değiştirdiler. Gayet samimi bir itirafta bulundum. 'Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Benim söylemim bu.

'Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? 'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.