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Bu kadim kentte, Hititlerin ilk başkenti olan Hattuşaş yer almaktadır. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine eklediği Hattuşaş, Anadolu'nun tam merkezinde konumlanmıştır. Ayrıca tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş’in kil tabletten kopyası, Hattuşaş kazılarında gün yüzüne çıkmıştır. Çorum ilçeleri nelerdir? Çorum’un ilçeleri tam listesi nedir? Çorum merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Çorum ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Çorum İlçeleri

Doğusunda Amasya, güneyinde Yozgat, batısında Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzey batısında Kastamonu, kuzey doğusunda Samsun, güney batısında Kırıkkale illeri ile çevrili olan Çorum toprakları, tarihi devirlerin en başından beri insan yerleşimine sahip olmuştur. Zengin bir tarihsel birikime sahip olması gün yüzüne çıkarılan kalıntılarla desteklenmektedir. Anadolu’da ilk organize devleti kuran Hititlerin Başkenti Hattuşaş Çorum sınırları içerisinde yer almaktadır. Ulu Önder Atatürk’ün direktifleriyle yapılan ve ilk milli kazılardan olan Alacahöyük’te; Hitit öncesi dönem olan Hatti Dönemine tarihlenen 13 Kral Mezarı’nda bulunan eserler o dönemin yüksek kültürü hakkında bize bilgi vermektedir. Çorum iline bağlı toplam 14 ilçe yer almaktadır. İşte, Çorum ilinin ilçeleri:

Çorum (İl Merkezi)

Alaca

Bayat

Boğazkale

Dodurga

İskilip

Kargı

Laçin

Mecitözü

Oğuzlar

Ortaköy

Osmancık

Sungurlu

Uğurludağ

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Çorum'un İlçeleri

Çorum şehri turizm açısından kendinden söz ettiren bir kenttir. Önemli tarihi kalıntıların kazılarla gün yüzüne çıkması sonucu yerli ve yabancı pek çok turist şehri ziyarete gelmektedir. Alacahöyük ören yerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan Kalkolitik, Eski Tunç Cağı, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Alacahöyük Müzesi, Antik Hitit Devletinin başşehri olan Hattuşaş Antik Kenti, mutlaka görmeniz gereken tarihi yerlerdir. Ayrıca geniş ve serin yaylarıyla İncesu Kanyonu, Boğazkale Müzesi, Çorum Müzesi, Çorum Saat Kulesi, Çatak Tabiat Parkı, Osmancık, Başpınar, Hattuşaş Antik Kenti, Karaca, Kargı, Kybele Kabartması ve Abdullah Yaylaları da ziyaret etmeniz gereken tarihi ve doğal yapılardır.

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Çeşitli kaynaklarda bir açık hava müzesi olarak adından söz edilen Çorum, tarihi mirasının yanında ovaları, yaylaları, mesire alanları ve tabiat parklarıyla da görülmeye değer doğal güzellikler sunmaktadır. Leblebi, pirinç ve yumurta gibi gıdaların yanı sıra kiremit ve tuğla üretiminde de adından söz ettirmektedir. Çorum’a bağlı toplam 14 ilçe bulunmaktadır. İşte, Çorum’un ilçeleri: Çorum (Merkez), Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ.

Çorum Merkez İlçeleri

Çorum ilinin güncel nüfusu 524.130 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %76,09'u şehirlerde yaşamaktadır. İl merkezi nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Boğazkale ilçesidir. En büyük yüz ölçümüne sahip olan ilçe Merkez, en küçük yüz ölçümüne sahip olan ilçe ise Oğuzlar ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Çorum Merkez olarak geçmektedir.

Çorum İlçeler Haritası

İlçelerin birbirine olan konumu ya da yüz ölçümleri hakkında detaylı bilgiler görsel destek sağlanarak akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çorum merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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