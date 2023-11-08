Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ferhat A. (41) idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip karayolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın (41) kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: DHA
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
ANNE İLE OĞLU KURTARILAMADIFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.