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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 01:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:52
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        Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ferhat A. (41) idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip karayolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın (41) kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        ANNE İLE OĞLU KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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