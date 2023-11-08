Çorum'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ferhat A. (41) idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip karayolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın (41) kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: DHA

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.