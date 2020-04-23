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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 98 bin 674'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.376 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu
KORONAVİRÜS TABLOSU- 23 NİSAN 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.
Bugünkü test sayısı 39 bin 703, vaka sayısı 4 bin 674, iyileşen hasta sayısı 1454, vefat sayısı ise 123 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, bugün 1454 hastanın daha şifa bulduğunu ifade ederek, "En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı, sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." ifadesini kullandı
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 184 BİN 263 OLDU
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 639 bin 26´ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 722 bin 171'e çıktı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 717´ye yükselirken; vaka sayısı da 208 bin 389´a çıktı.
İL İL VAKA SAYISI 23 NİSAN 2020
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