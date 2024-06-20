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        Haberler Ekonomi Para Commerzbank'ın Rusya'daki varlıkları Rus şirketine devredilecek - Para Haberleri

        Commerzbank'ın Rusya'daki varlıkları Rus şirketine devredilecek

        Rusya'da mahkeme, Commerzbank'a ait 94,9 milyon avro değerindeki varlıkların tazminat olarak Gazprom iştiraki RusHimAlyans şirketine verilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:28
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        Commerzbank'ın Rusya'daki varlıkları Rus şirketine devredilecek
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        St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesinde, RusHimAlyans şirketinin Commerzbank aleyhine açtığı dava görüldü.

        Mahkemenin kararına göre, Commerzbank'a ait 94,9 milyon avro değerindeki varlık, tazminat olarak RusHimAlyans'a devredilecek.

        Söz konusu mahkeme 18 Mayıs'ta Commerzbank'a ait 93,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koymuştu.

        Commerzbank, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

        Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen banka aleyhine dava açmıştı.

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