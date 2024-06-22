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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya'nın Marca gazetesinde manşet Arda Güler ve Cristiano Ronaldo! - Futbol Haberleri

        İspanya'nın Marca gazetesinde manşet Arda Güler ve Cristiano Ronaldo!

        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'de Portekiz'e karşı oynayacağı karşılaşma öncesi İspanyol basınından Marca, Arda Güler ve Cristiano Ronaldo'yu manşetine taşıdı. Marca ayrıca milli takım kampına gelerek Arda Güler'le röportaj yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:27
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          EURO 2024’te günün en önemli maçı Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak. Avrupa basını bu maça büyük ilgi gösterirken manşetlerinde de Arda Güler'e yer verdi.

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          İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca bugünkü manşetini Türkiye- Portekiz maçına ve Ronaldo- Arda Güler buluşmasına ayırdı.

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          Marca’nın bu kritik maç için manşeti şöyleydi: "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor."

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          Ayrıca Marca Gazetesi, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Almanya'daki kampa ziyarette bulundu.

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          Bu ziyarette Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile de görüşmelerde bulunan Marca, Türk Milli Takımı'nın kampına yaptıkları ziyareti şu ifadelere yer verildi:

          "Real Madrid gibi Türkiye de ellerinde ne olduğunu biliyor. Oyuncuyu çevreleyen her şeyle ilgileniyorlar. Medyanın sorularıyla yüzleşmek için hala çok genç olduğuna inanıyorlar. Bir Türk futbol yetkilisi, Arda Güler için 'Onunla yavaş yavaş ilerlemek zorundayız. Onunla ilgilenmeliyiz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve büyük bir futbolcu olabilir' ifadelerini kullandı."

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          "ARDA'NIN FARKI BELLİ OLUYOR"

          "Antrenman sahasına adımınızı atar atmaz Arda Güler'in neyi temsil ettiğini ve takım arkadaşlarının ona nasıl davrandığını fark ediyorsunuz."

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          "HERKESİ MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

          "Daha sonra Arda Güler, Marca'ya kısa bir açıklama yaptı ve 'Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum. Daha fazlasını isteyemem. Aldığım mesajlar benim için çok önemliydi. Madrid çok özel bir yer.' ifadelerini kullandı."

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