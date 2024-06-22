İspanya'nın Marca gazetesinde manşet Arda Güler ve Cristiano Ronaldo!

Bu ziyarette Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile de görüşmelerde bulunan Marca, Türk Milli Takımı'nın kampına yaptıkları ziyareti şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid gibi Türkiye de ellerinde ne olduğunu biliyor. Oyuncuyu çevreleyen her şeyle ilgileniyorlar. Medyanın sorularıyla yüzleşmek için hala çok genç olduğuna inanıyorlar. Bir Türk futbol yetkilisi, Arda Güler için 'Onunla yavaş yavaş ilerlemek zorundayız. Onunla ilgilenmeliyiz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve büyük bir futbolcu olabilir' ifadelerini kullandı."