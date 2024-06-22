Yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak isteyenlerin aklında pek çok soru var. Güneşlenmenin en doğru zamanı, korunma yöntemleri ve bronzlaşmanın sırları nelerdir? Sağlıklı bir bronzluk için bilmeniz gereken her şeyi derledik. İşte detaylar...