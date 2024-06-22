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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den yıldız golcüye transfer kancası! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den yıldız golcüye transfer kancası!

        Yeni sezon öncesi ilk transferini Levent Mercan'ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarına ağırlık verirken, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:19
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          Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

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          Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anaşmasının ardından önceliğini forvet hattına verirken, yıldız golcüyü gündemine aldı.

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          İspanyol basınından TodoFichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor.

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          Haberin detaylarında, Atletico Madrid'de en yüksek maaş alan isimlerin başında gelen Hollandalı forvetin, maliyetinden ötürü yeni bir kulüp bulmasının kolay olmadığı aktarıldı.

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          Daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişmde bulunduğu ancak görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.

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          30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ve menajerinin EURO 2024'ten sonra son kararını vermesi bekleniyor.

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          1.78'lik tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon takımı ile çıktığı 31 maçta; 9 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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