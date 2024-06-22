Fenerbahçe'den yıldız golcüye transfer kancası!
Yeni sezon öncesi ilk transferini Levent Mercan'ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarına ağırlık verirken, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin Galatasaray ile anaşmasının ardından önceliğini forvet hattına verirken, yıldız golcüyü gündemine aldı.
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İspanyol basınından TodoFichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor.
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Haberin detaylarında, Atletico Madrid'de en yüksek maaş alan isimlerin başında gelen Hollandalı forvetin, maliyetinden ötürü yeni bir kulüp bulmasının kolay olmadığı aktarıldı.
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Daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişmde bulunduğu ancak görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.
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30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ve menajerinin EURO 2024'ten sonra son kararını vermesi bekleniyor.
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1.78'lik tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon takımı ile çıktığı 31 maçta; 9 gol atarken, 2 de asist yaptı.