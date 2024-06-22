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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasında ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt | Son dakika haberleri

        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!

        İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkmış, mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar vermişti. Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren ABD'li Savcı Kristin Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 22.06.2024 - 07:54 Güncelleme: 22.06.2024 - 07:54
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        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
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        İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi.

        "REHABİLİTASYON ŞARTLARI KÖTÜ, SERBEST KALSIN"

        Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

        "KAÇMA FİKRİ ANNESİNİNDİ"

        Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

        SAVCI: AİLE VARLIKLI, ABD'DEN DE KAÇABİLİR

        Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney, Timur Cihantimur'un varlıklı bir ailesi olduğuna dikkat çekerek, ABD'den de kaçmasına yardım edebileceğini öne sürdü.

        "MİLYON DOLARLIK EVLERDE YAŞIYOR BEĞENMEYEBİLİR"

        Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti.

        EYLEM TOK'UN DAVASI 27 HAZİRAN'DA

        Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi. Üçüncü duruşmanın tarihi ise henüz açıklanmadı. Oğlu Timur Cihantimur ile aynı davada yargılanan Eylem Tok ise, 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

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        #Eylem Tok
        #Son dakika haberler
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