Galatasaray'da sağ bek operasyonu! Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon...
Galatasaray yönetimi, sağ bek transferinde iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı kırmızılılar, Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
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Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, sağ bek alternatiflerini büyük ölçüde belirledi.
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Galatasaray, defansın sağı için önemli oyuncularla görüşüyor. Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka, listenin başında yer alıyor.
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Yönetim, şartlar uygun hale gelirse bu transferi bitirmek istiyor. İngiliz ekibinin, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
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Sarı kırmızılılar ise bu miktarı 10 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.
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Galatasaray'ın bir diğer sağ bek adayı ise Lorenz Assignon. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında da gündeme gelmiş ancak Burnley'e transfer olmuştu.
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24 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Sarı kırmızılıların, Wan-Bissaka transferinden sonuç alamaması durumunda Assignon'a yönelmesi bekleniyor.
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