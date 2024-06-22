Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sağ bek operasyonu! Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon... - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sağ bek operasyonu! Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon...

        Galatasaray yönetimi, sağ bek transferinde iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı kırmızılılar, Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, sağ bek alternatiflerini büyük ölçüde belirledi.

        • 2

          Galatasaray, defansın sağı için önemli oyuncularla görüşüyor. Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka, listenin başında yer alıyor.

        • 3

          Yönetim, şartlar uygun hale gelirse bu transferi bitirmek istiyor. İngiliz ekibinin, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

        • 4

          Sarı kırmızılılar ise bu miktarı 10 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

        • 5

          Galatasaray'ın bir diğer sağ bek adayı ise Lorenz Assignon. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında da gündeme gelmiş ancak Burnley'e transfer olmuştu.

        • 6

          24 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Sarı kırmızılıların, Wan-Bissaka transferinden sonuç alamaması durumunda Assignon'a yönelmesi bekleniyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Habertürk Anasayfa