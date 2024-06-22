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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak! | Son dakika haberleri

        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak! Yeğen vahşeti!

        İstanbul'da, 18 yaşındaki Yimurhan Y., iki gün önce yurt dışından gelen 61 yaşındaki eniştesi Hasan Nur'u, yaptığı planla gasp ettirdi. Kendisini gasp etmeye çalışan 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Olayın ardından Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:05
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        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
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        İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce yurtdışından gelen Hasan Nur (61), eşinin yeğeni Yimurhan Y.(18)'nin evine gitti.

        EVE GİRİNCE 3 KİŞİ SALDIRDI YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere göre Hasan Nur, eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğradı. Kendisini gasp etmeye çalışan 3 kişiye karşılık vermeye çalışan Hasan Nur, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı.

        TUZAK KURAN ŞÜPHELİ DURUMU BİLDİRDİ

        Kimliği belirsiz 3 kişi, Hasan Nur'da gasp ettikleri paralarla birlikte evden ayrıldı. Bu sırada evdeki Yimurhan Y., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, Hasan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı Yimurhan Y.'nin planladığını belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada, Yimurhan Y. ve 5 kişiyi, gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili konuşan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında, ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Ondan sonra ne oldu diye bakayım dedim. Polis araçları da vardı. 3 tane ambulans gördüm. Bayağı bir insan toplanmıştı orada. Ne olduğunu tam bilemedim. Hiçbir şey duymadım" ifadeleri kullandı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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