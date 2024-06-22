Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!

İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce yurtdışından gelen Hasan Nur (61), eşinin yeğeni Yimurhan Y.(18)'nin evine gitti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Hasan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı Yimurhan Y.'nin planladığını belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada, Yimurhan Y. ve 5 kişiyi, gasp ettikleri paranın bir kısmıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında, ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Ondan sonra ne oldu diye bakayım dedim. Polis araçları da vardı. 3 tane ambulans gördüm. Bayağı bir insan toplanmıştı orada. Ne olduğunu tam bilemedim. Hiçbir şey duymadım" ifadeleri kullandı.