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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!

        İstanbul Kartal'da, evinde 1.5 metre uzunluğunda timsah besleyen A.P., gözaltına alındı. Şüphelinin, kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:38
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        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
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        İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        1.5 METRE UZUNLUĞUNDA EVDE BAKIYOR

        AA'da yer alan habere göre ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1.5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

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        KAZAK GİYDİRİP TASMAYLA GEZDİRMİŞ

        Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

        ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #timsah
        #Son dakika haberler
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