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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuk annesi Fatma Kahraman 3 kurşunla öldürüldü! Öldüren güven! | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!

        İzmir'de, 32 yaşındaki Rıdvan Kahraman, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen, üç çocuk annesi 31 yaşındaki eşi Fatma Kahraman'ı konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü. Kahraman'ın sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:24
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        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
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        İzmir'de olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Rıdvan Kahraman (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı.

        SİLAHIYLA 3 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Rıdvan Kahraman, dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Kahraman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

        CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Fatma Kahraman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLININ BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

        Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

        Cinayet şüphelisi Kahraman'ın, sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, "Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

        DENİZLİ'DE YAKALANDI

        Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Fatma Kahraman
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