İzmir'de olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Rıdvan Kahraman (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı.

DHA'da yer alan habere göre Rıdvan Kahraman, dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Kahraman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

ZANLININ BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cinayet şüphelisi Kahraman'ın, sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, "Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.