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        Haberler Magazin Mustafa Sandal plajda fotoğrafçı oldu! - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal plajda fotoğrafçı oldu!

        Mustafa Sandal, Bodrum'da eşi Melis Sandal'ın fotoğraflarını çekti. Ünlü çift, plajda renkli görüntüler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:27
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.

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          Çift, önceki gün Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.

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          Mustafa Sandal, eline aldığı fotoğraf makinesiyle eşinin fotoğraflarını çekti.

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          Melis Sandal ise kumsalda eşine 'fotomodellik' yaparken renkli görüntüler sergiledi.

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          Melis Sandal, daha sonra eşinin çektiği fotoğraflara baktı.

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          Mustafa Sandal ile Melis Sandal, 2022'de Roma'da evlenmişti.

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