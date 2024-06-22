Mustafa Sandal plajda fotoğrafçı oldu!
Mustafa Sandal, Bodrum'da eşi Melis Sandal'ın fotoğraflarını çekti. Ünlü çift, plajda renkli görüntüler verdi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.
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Çift, önceki gün Cennet Koyu'ndaki bir otelin plajında görüntülendi.
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Mustafa Sandal, eline aldığı fotoğraf makinesiyle eşinin fotoğraflarını çekti.
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Melis Sandal ise kumsalda eşine 'fotomodellik' yaparken renkli görüntüler sergiledi.
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Melis Sandal, daha sonra eşinin çektiği fotoğraflara baktı.
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Mustafa Sandal ile Melis Sandal, 2022'de Roma'da evlenmişti.
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