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        Haberler Magazin Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla boşandı

        Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:00
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          'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikâh masasına oturmuştu.

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          Çiftin bu evlilikten Kemal ve Uygar adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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          Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık evliliğini noktaladığını duyurdu.

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          Rüştü Onur Atilla şunları söyledi: 2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum.

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