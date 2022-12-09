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Colin Farrell: Elizabeth Taylor'un sekizinci kocası olmayı istedim - Magazin haberleri

Colin Farrell: Elizabeth Taylor'un sekizinci kocası olmayı istedim

2011'de vefat eden Elizabeth Taylor'un Colin Farrell ile yaşadıkları, ünlü oyuncunun hayatının yer aldığı biyografi kitabında yer almasıyla yeniden gündeme geldi

Giriş: 09.12.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçirdiği sayısız rahatsızlıktan sonra hastaneye yatan Elizabeth Taylor, 2011 yılında yaşamını yitirmişti. Taylor, 79 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

    7 kişiyle sekiz kez nikah masasına oturan Elizabeth Taylor, vefatından yıllar sonra Kate Andersen’ın yazdığı 'Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon' adındaki biyografiyle yeniden gündeme geldi.

  • Ünlü isim, pek kimselerin bilmediği iki gizli romantik ilişkisiyle adından söz ettirdi. Bu isimlerin biri yönetmen David Lynch, diğeri ise İrlandalı oyuncu Colin Farrell'dı. İkili, 2009'da Los Angeles, California'daki Cedars-Sinai hastanesinde Taylor kalp ameliyatı geçirirken ve Farrell da oğlunun doğumu için oradayken tanışmış.

  • Ünlü aktör, bu karşılaşmadan sonra menajerini aramış ve ona Taylor'ın evine özel bir ziyaret ayarlayıp, ayarlayamayacağını sormuş. Taylor'ın Bel-Air malikanesindeki ilk buluşmalarında Farrell, İngiliz şair William Butler Yeats'in bir kitabını getirmiş ve Liz’e eğer isterse geri gelip, ona şiir okumaya devam edebileceğini söylemiş.

  • Taylor, daha sonra oyuncuya şunları yazmış; seninle tanışmak ne büyük zevkti. Ve Tanrı'ya şükür... Sen gerçekten gerçek bir Keltsin (İngilizlerin atalarından olduğuna inanılan kadim bir halk). Bana pek çok güzel şeyi hatırlatıyorsun... Pek çok mutlu şeyi. Bu kadar gerçek olduğun için teşekkür ederim...

    Biyografinin yazarı Brewer, kitabında, "Ona okumak için tekrar tekrar geldi. Yatağının yanındaki bir koltuğa oturdu ve okudu. Liz de ara sıra Colin’e iki kez evlendiği Richard'ın şiir okuduğu kayıtları dinletirdi" satırlarına yer verdi.

  • Bu anlar, ikilinin iki buçuk yıl sürecek muazzam dostluğunu başlatmış. Ancak Liz Taylor, hayatını kaybetmiş ve her şey yarım kalmış.

    Colin Farrell’ın 2013'te Ellen Degeneres'ın programında ağzından çıkan, "Onun sekizinci kocası olmayı çok istedim" sözleri de biyografi kitabıyla bir kez daha gündeme taşındı.

  • UZUN SÜRMEDİ

    Tam adı Dame Elizabeth Rosemond Taylor olan oyuncu, Conrad Nicholson Hilton Jr. ile tanıştığında sadece 18 yaşındaydı. 1950'de dünyaevine giren çiftin evliliği uzun sürmedi. İkili, 1951'de boşandı.

  • İKİ ÇOCUKLARI VAR

    Ardından Michael Wilding ile 1952'de dünyaevine giren Taylor, 1957'de ayrılık kararı aldı. Çiftin Michael ve Christopher adında iki çocukları var.

  • EN BÜYÜK AŞKIYDI

    Film yapımcısı Mike Todd, Elizabeth Taylor'ın en büyük aşklarından biriydi. Taylor, her zaman 1957'de dünyaevine girdiği eski eşini sevgiyle andığını ifade ediyordu. Çiftin bu birlikteliklerinden Liza adında bir kız çocukları oldu. Bu kısa süreli ilişki 1958'de Mike Todd'un bir uçak kazasında ölmesiyle son buldu.

  • KAYBETTİĞİ EŞİNİN ARKADAŞIYLA EVLENDİ

    Mike Todd'un yasını tutan ünlü oyuncu, teselliyi o sıralarada Debbie Reynolds ile evli olan ve Todd'un yakın arkadaşı olan Eddie Fisher'da buldu. 1959 yılında nikah masasına oturan çift, 1964'te boşandı.

    EVLİLİĞE İKİ ŞANS

    Elizabeth Taylor, ardından 'Cleopatra' filminin setinde tanıştığı Richard Button ile 1969-1974 yılları arasında evli kaldı. İkili, daha sonra yürümemesine rağmen ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar verdi. 1975 yılında yeniden nikah masasına oturan çift, 1976'da birlikteliklerini noktaladı.

  • SENATÖR EŞİ OLMAK MUTLU ETMEDİ

    Elizabeth Taylor, 1976'da John Warner ile evlenerek politikaya girmişti. Bu birliktelik sayesinde John Warner, sentoya seçilmiş fakat bir senatörün eşi olmak ona uygun değildi. Mutsuzluktan oldukça fazla kilo alan Taylor, en sonunda 1982'de Warner'dan boşanmıştı.

  • İŞ SORUNLARI BİRLİKTELİĞİ BİTİRDİ

    Elizabeth Taylor, klinikte tanıştığı inşaat işçisi Larry Fortensky ile 1991'de evlenmişti. Ancak çift, Fortensky'nin iş sorunları sebebiyle 1996 yılında boşanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Depo Photos

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