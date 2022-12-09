Taylor, daha sonra oyuncuya şunları yazmış; seninle tanışmak ne büyük zevkti. Ve Tanrı'ya şükür... Sen gerçekten gerçek bir Keltsin (İngilizlerin atalarından olduğuna inanılan kadim bir halk). Bana pek çok güzel şeyi hatırlatıyorsun... Pek çok mutlu şeyi. Bu kadar gerçek olduğun için teşekkür ederim...

Biyografinin yazarı Brewer, kitabında, "Ona okumak için tekrar tekrar geldi. Yatağının yanındaki bir koltuğa oturdu ve okudu. Liz de ara sıra Colin’e iki kez evlendiği Richard'ın şiir okuduğu kayıtları dinletirdi" satırlarına yer verdi.