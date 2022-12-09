KAYBETTİĞİ EŞİNİN ARKADAŞIYLA EVLENDİ
Mike Todd'un yasını tutan ünlü oyuncu, teselliyi o sıralarada Debbie Reynolds ile evli olan ve Todd'un yakın arkadaşı olan Eddie Fisher'da buldu. 1959 yılında nikah masasına oturan çift, 1964'te boşandı.
EVLİLİĞE İKİ ŞANS
Elizabeth Taylor, ardından 'Cleopatra' filminin setinde tanıştığı Richard Button ile 1969-1974 yılları arasında evli kaldı. İkili, daha sonra yürümemesine rağmen ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar verdi. 1975 yılında yeniden nikah masasına oturan çift, 1976'da birlikteliklerini noktaladı.