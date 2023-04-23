Mahalle sakini Deniz S. ise "Bana çok tehlikeli geliyor çünkü çocuklar da var burada. Geçtiğimiz alana çok yakın. Hafif bir dikkatsizlik, geri vitese takma arabayı düşürebilir ve insanların can sağlığı için de çok tehlikeli. Bir bariyer yapılmalı buraya" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ise "Otopark ve oto yıkama faaliyeti yapan işletme mühürlendi, ancak mührü kırıp tekrar faaliyete devam etti. İşletme hakkında daha önce 2 kez de mühür kırmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması yapıldı.