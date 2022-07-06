Mevsimsel alerji yetişkinleri zorladığı kadar çocukları da zorlamaktadır. Belirtilerinin yanı sıra çocuklarda uyku kalitesini de düşüren mevsimsel alerji, bu dönemde çocukların daha gergin ve agresif tavırlar sergilemesine de yol açar. Peki, çocuklarda mevsimsel alerji tedavisi için neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmelidir?

Çocuklarda Mevsimsel Alerji Belirtileri

Gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşınma

Boğazda kuruluk, öksürme, yutkunmada zorlanma

Hapşırma

Nefes almada zorlanma

Uykusuzluk

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Çocuklarda Mevsimsel Alerji Hangi Aylarda Görülür?

Çocuklarda mevsimsel alerji farklı dönemlerde görülebilir. Burada alerjiye sebep olan polenler de farklı alanlarda gerçekleşir. Ağaç polenlerine karşı hassasiyeti olan çocuklarda mevsimsel alerji Şubat ve Nisan aylarında görülür. Yabani ot polenlerine karşı hassasiyet varsa Ağustos ve Ekim aylarında çocuklarda mevsimsel alerji tetiklenir.

Bebeklerde Mevsimsel Alerji Kaç Gün Sürer?

Belirtilerinden dolayı nezle ve mevsimsel alerji birbirine karıştırılabilir. Ancak bebeklerde de çocuklarda da mevsimsel alerji ve nezlenin süresi farklılık gösterir. Eğer nezle şüphesi ile yaklaşılan belirtiler bahar ayı ile başlayarak 3 haftadan daha uzun sürdüyse bu mevsimsel alerji olarak tanımlanır. Bu yüzden anne ve babalar 3 haftadan uzun süren belirtilerin ardından bebeklerini ve çocuklarını doktora göstermelidir.

Çocuklarda Mevsimsel Alerjiye Ne İyi Gelir?

Mevsimsel alerjiler çocukların günlük hayatlarını oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu yüzden anne ve babalar mevsimsel alerjilere karşı çocuklarını korumak için ne yapmaları gerektiğini merak eder. Bu konuda anne ve babalar dışarıda maalesef çocukları mevsimsel alerjilere neden olan polenlere karşı koruyamaz. Ancak ev ortamında alerjiye yol açan polenlere karşı koruma sağlayabilirler. Bunun için havalar sıcak olduğunda açık tutulan pencerelerden içeri girecek olan polenlere karşı hava filtresi kullanabilirler. Bu hava filtresi ile polenleri temizleyerek ortamdaki hava kalitesi arttırılabilir. Bunun yanı sıra çocukların gece daha rahat bir uyku uyumaları için polen filtresi de kullanabilirler.

Çocuklarda Mevsimsel Alerji Tedavisi

Polen ve küf mantarı gibi etkilerle ortaya çıkan mevsimsel alerjinin çocuklar üzerinde çok fazla olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden anne ve babalar, mevsimsel alerji tedavisi hakkında hem tıbbi hem de bitkisel yöntemleri araştırır. Ancak çocuklarda mevsimsel alerji tanısı doktorlardan tarafından konulmalı ve tedavi için de doktor yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda çocuklarda mevsimsel alerji tanısı konulduktan sonra aşağıda yer alan tedavi yöntemleri güvenilir bir şekilde kullanılabilir.

Antihistaminik içerikli burun spreyleri

Dekonjestan burun spreyleri

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar

Doktor onayı ile verilen alerji ilaçları

Mevsimsel Alerji Çocuklarda Kaşıntı Yapar Mı?

Çocuklarda mevsimsel alerji kapsamında merak edilen konulardan biri de mevsimsel alerjinin kaşıntı yapıp yapmadığıdır. Polenler solunum yolu ile ağız ve buruna girdiği için boğazda ve burunda kaşıntıya yol açtığı bilinmektedir. Bu sebeple mevsimsel alerjisi olan çocuklar doktor onayı ile antihistaminik ve dekonjestan içerikli burun spreyleri kullanabilir ya da gün içinde su ile burun ve boğazı temizlemelidir.