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Mevsimsel grip nasıl geçer, hangi aylarda olur? Mevsimsel grip belirtileri ve tedavisi

Hem sonbahar hem de İlkbahara mevsimlerinin başlangıcıyla ortaya çıkan mevsimsel grip, influenza gibi bulaşıcı bir hastalık olarak bilinir. Mevsimsel grip herkeste meydana gelen bir hastalık değildir ve genel olarak bağışıklık sistemi daha düşük olan kişilerde gerçekleşir. Mevsimsel gribin nedenleri ve hangi aylarda gerçekleştiği ise kişilerin araştırma konuları arasında yer alır. Özellikle mevsim geçişleri sırasında mevsimsel grip hakkında yapılan araştırmalarda artış gözlenir.

06.07.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mevsimsel Grip Nasıl Geçer, Hangi Aylarda Olur? - Mevsimsel Grip Belirtileri ve Tedavisi
Mevsimsel grip belirtileri
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Öksürme, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtiler ile kendini gösteren grip, sadece kış aylarında soğuk havalarda artan enfeksiyon ve mikroplarla gerçekleşmez. Mevsim geçişleri sırasında da kişiler gribe yakalanabilir. Bu gribe mevsimsel grip adı verilir. Mevsimsel grip hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Mevsimsel Grip Nedir?

Mevsimsel grip genel olarak sonbahar ya da ilkbahar mevsimlerinin geçiş dönemlerinde meydana gelir. Mevsimsel gribe neden olan virüsler influenza virüsüyle benzerlik göstermektedir. Bulaşıcı bir hastalıktır.

Mevsimsel Grip Nasıl Geçer?

Mevsimsel grip yaklaşık 6 ila 7 gün arasında süren bir hastalıktır. Hastalık ile birlikte ilaç tedavisinin yanı sıra kişinin bol sıvı alması ve vitamin oranı yüksek besinler tüketmesi önemlidir. Hastalık döneminde her ne kadar iştah kaybı meydana gelse de kişiler bu dönemde beslenmeyi aksatmamalıdır. Ek olarak anti ınflumatuar özelliği olan bitki çayları da iyileşme döneminde kullanılabilir.

Mevsimsel Grip Aşısı Yararlı Mı?

Mevsimsel grip aşısından korunmanın en etkili yolu aşı olmaktır. Mevsimsel grip aşısı kişileri gripten yüzde 100 korumasa da vücudun mikroplara ve virüslere karşı bağışıklığını güçlendirir. Kişiler aşı olduktan sonra gribe yakalansa da aşısız olan kişilere göre daha hafif belirtilerle daha kısa sürede atlatır.

Mevsimsel Grip Hangi Aylarda Olur?

Mevsimsel gribin en yoğun görüldüğü aylar Ekim ayı ile başlayan ve Mart ayına kadar süren aylardır. Nisan ayında da sıklıkla kişilerin yaşadığı bir solunum yolu hastalığı olan mevsimsel grip, bulaşıcı olduğu için tekrar edebilen bir hastalıktır.

Mevsimsel Grip Kaç Günde Geçer?

Mevsimsel gribin ilk belirtisi yüksek ateştir. Hastalığın başlangıcında yüksek ateş ile birlikte karın ağrısı ve baş ağrısı gibi şikayetler de eklenir ve öksürükle birlikte şikayetler devam eder. Hastalığın şikayetleri genel olarak 7 günü bulabilir. Hastalığın en şiddetli olduğu dönem ilk 2-3 gün içinde gerçekleşir. Ardından alınan takviye ilaçlar ve doğru beslenme ile şikayetler azalır. Kim kişilerde ise mevsimsel gripler 2 hafta kadar sürebilir.

Mevsimsel Grip Belirtileri

Mevsimsel grip ile birlikte kişi ağır bir halsizlik ve yorgunluk içerisinde olur. Bunun yanı sıra mevsimsel gribin belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • 38 derece ve üzeri ateş.
  • Titreme
  • Kuru ve sürekli öksürük
  • Boğazda ağrı ve yutkunmada zorluk yaşama
  • Burun akıntısı ile birlikte burun tıkanıklığı meydana gelir. Burun tıkanıklığı da rahat uyku alınmasını engeller
  • Baş ağrısı yoğun olarak hissedilir.
  • Kaslarda ve eklemlerde ağrılar ve güçsüzlük hissedilir.
  • Kişilerde nadir de olsa hem ishal hem de kabızlık meydana gelebilir.
  • İştahsızlık
  • Koku ve tat almada zorluk yaşama

Mevsimsel Grip Tedavisi

Mevsimsel gribin başlangıcı ile birlikte ağrı kesici ve ateşi düşürmeye yönelik ilaçlar kullanılır. Doktor kontrolünde antibiyotik de kullanılabilir. Ancak mevsimsel gribin tedavisinde aspirin kullanımından kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra beslenme düzeninde ek takviyeler kullanılır ve kişinin dinlenmesi önerilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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