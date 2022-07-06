Mevsimsel Alerji Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? - Yetişkinlerde Mevsimsel Alerji Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda ve yetişkinlerde mevsim geçişleri sırasında alerjen durumlar ortaya çıkabilir. Bu alerjenler hem sonbaharda hem de ilkbaharda gerçekleşebilir. Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polen alerjisi, mevsimsel alerji şikayetlerinin başında yer almaktadır. Göz kızarıklığı, öksürük, nefes alamama gibi belirtileri olan ve kişilerin günlük hayat içerisinde sıkıntı çekmelerine yol açan mevsimsel alerjiler için kişiler neler yapmaları gerektiğini merak eder ve araştırır. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda mevsimsel alerji nedir? Ne iyi gelir? sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Mevsimsel Alerji Nedir?

Genel olarak bahar aylarında ağaçlardaki polenlerin artması ile birlikte göz kızarıklığı, hapşırık, burun akıntısı, öksürük gibi belirtilere yok açan durumlar mevsimsel alerji olarak adlandırılır.

Yetişkinlerde Mevsimsel Alerji Nasıl Geçer?

Yetişkinlerde mevsimsel alerji tedavisi merak edilen konuların başında gelmektedir. Mevsimsel alerjinin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Burada aşı, korunma ve ilaç tedavileri uygulansa da kesin bir sonuç alınmayabilir. Ancak, mevsimsel alerjinin etkilerini azaltmak isteyen kişilere aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanabilir:

Korunma tedavisi, maske gibi önlemler ile kişinin kendini korumasıdır.

İlaç tedavisinde farklı ilaç türleri kullanılarak, mevsimsel alerjinin etkilerini azaltmak amaçlanır.

Aşı tedavisinde de alerjilerin günlük hayatı zorlayan etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenir.

Mevsimsel Alerjiye Ne İyi Gelir?

Mevsimsel alerjilerin etkilerinin azaltılması için uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi de bitkisel tedavi yöntemleridir. Bazı bitkilerin içeriğinde yer alan anti inflamatuar özellikler, mevsimsel alerjilerin ortaya çıkardığı olumsuz etkileri aza indirerek, kişilerin günlük hayat içerisinde daha rahat vakit geçirmelerine yardımcı olur. Bu yüzden bitkisel içeceklerin tüketimi mevsimsel alerji dönemlerinde artmaktadır. İşte bitki çayı olarak tüketilebilen ve mevsimsel alerjilere iyi gelen bitkiler:

Zencefil

Tuzlu su ile gargara yapılabilir.

Çörek otu çiğnenebilir.

Zerdeçal

Sarımsak ve soğan tüketimi de mevsimsel alerji döneminde koruyuculuk sağlar.

Yeşil çay

Elma sirkesi ile gargara yapılabilir.

Ancak mevsimsel alerji döneminde bitkisel yöntemleri kullanmak isteyen kişiler bu bitkilerin yan etkisi konusunda dikkatli olmalıdır. Bu yüzden mümkünse alerji testi yaptırdıktan sonra vücutların yan etkiye yol açmayacak bitkisel yöntemleri kullanmalılardır.

Mevsimsel Alerji Belirti Belirtileri

Mevsimsel alerjilerin belirtileri net bir şekilde kendini göstermektedir. Solunum yolları ile gerçekleşen mevsimsel alerjilerde belirtiler şu şekildedir:

Burun kaşıntısı meydana gelir.

Burun akıntısı yoğun olarak görülür.

Burunda tıkanıklık meydana gelir. Buna bağlı olarak gece rahat uyku uyuyamama ve horlama şikayetleri artar.

Boğazda kaşıntı hissedilir.

Gözlerde sulanma, kızarıklık ve kaşıntı meydana gelir.

Nefes alıp vermede zorluk yaşanır.

Kokuda ve tat almada zayıflama meydana gelir.

Mevsimsel Alerji Hangi Aylarda Olur?

Mevsim geçişlerinde meydana gelen mevsimsel alerjilerin hangi aylarda ortaya çıktığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Genel olarak bahar aylarında mevsimsel alerjilerin ortaya çıktığı bilinse de sonbahar aylarında da mevsimsel alerjilerin etkileri görülebilir. Burada aylara göre mevsimsel alerjenlerin nedenleri değişir. Şubat ve Nisan ayları arasında ağaç polenleri artarken, Mayıs ve Temmuz aylarında çayır polenleri artar. Yabani ot polenlerini görüldüğü dönemler ise Ağustos ve Ekim aylarıdır. Polen seviyesinin en çok arttığı zaman dilimi ise öğlen saatleridir.