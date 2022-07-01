Burun Eti (Konka) Büyümesi Neden Olur, Nasıl Geçer? - Burun Eti Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Burun sadece nefes alma ihtiyacını karşılar düşüncesinin aksine, burun vücudun kliması ve filtresi görevini de yüklenir. Bu yüzden burun sağlığı çok önemli bir yere sahiptir. Kişinin sağlıklı nefes almasını engelleye sağlık sorunlarından biri ise burun eti büyümesidir. Farklı çevresel etkenler ve genetik nedenlerle meydana gelen burun eti büyümesi, burunda tıkanıklığa yol açar. Bu da başta nefes almayı zorlarken, beraberinde farklı hastalıklara da kapı açar. İşte burun eti büyümesi ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Burun Eti Büyümesi Nedir?

Burnun içinde bulunan etler farklı sebepler ile büyüyebilir. Bu sebeplerin içerisinde enfeksiyon, genetik nedenler, kötü ve kirli hava ve sigara yer almaktadır. Bu olumsuz etkenler ile birlikte büyüyen burun etleri burunda tıkanıklığa sebebiyet verebilir.

Burun Eti Büyümesi Neden Olur?

Burun eti büyümesinin çevresel ve genetik nedenleri bulunur. Burun eti büyümesinin nedenleri şunlardır:

Hava bulunan nem ve kir solunum yolu aracılığı ile burun etlerini tıkar. Bu da büyümeye sebebiyet verir.

Alerjisi olan kişiler polen, küf ve toz gibi sebeplerle burun eti büyüyebilir.

Sigara kullanan kişilerde de burun eti büyümesine sık rastlanmaktadır.

Burunda meydana gelen iltihaplar da burun etinin büyümesine yol açabilir.

Burun kemiğinde bulunan eğrilik de burun eti büyümesine sebep olabilir.

Burunda Et Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Burunda et olup olmadığı hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılır. Eğer kişinin burnunda et büyümesi meydana geldiyse burunda tıkanıklık oluşur. Bu sebeple kişi burundan değil ağızdan nefes almaya başlar. Burun eti büyümesi ile en çok sabah saatlerinde nefes almakta zorluk yaşanmaktadır.

Burun Eti Büyümesi Nasıl Geçer?

Burun et büyümesinin nasıl geçeceği ve uygulanacak tedavi kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Burun eti büyümesi için tedavi ve yakma yöntemleri kullanılır. Burada tanı konulduktan sonra burun eti tedavisinin ameliyatla mı yapılacağına karar verilir. Bitkisel yollar ile burun eti büyümesinin önüne geçilemeyeceği için alanında uzman hekimler tarafından tedavi uygulanması gerekmektedir.

Burun Eti Ameliyatı

Burun eti ameliyatları oldukça basit bir şekilde gerçekleşir. 15 ila 20 dakika arasında süre bu ameliyatlarda lokal ya da genel anestezi uygulanır. Burada cerrahi operasyon ile burun eti kesilerek küçültülebilir. Bunun yanı sıra radyofrekans ve lazer yöntemi ile bir çubuk yardımıyla burun eti 80 dereceye kadar çıkan ısı ile yakılarak küçültülür.

Burun Eti Tedavisi

Burun eti tedavisi için uygulanan ameliyatlar ağrısız bir şekilde gerçekleşir. Basit bir ameliyatın ardından kişinin taburcu edilmesi de gün içinde gerçekleşir. Ancak ameliyatın ardından hafif kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar da burunda kabuklanmaya ve tıkanmaya yol açar. Bunun yanı sıra ödem ile şişlik de oluşabilir. Yaklaşık bir hafta süren bu dönemin ardından kişi sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermeye devam eder. Ameliyatı ardından kişinin yaşam kalitesinde ise bir değişiklik yaşanmaz.