Türkiye'nin önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarına dikkat çekmek ve çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesini başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, ilk etapta İstanbul’da uygulanacak “Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal yatırım projesi ile 8 ay içinde 39 ilçedeki 120 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 70 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor.

2019-2020 öğretim yılında hayata geçirilecek ve proje kapsamında öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak amacı ile okullarda tiyatro gösterileri yapılacak.

Projenin uygulandığı her okulda öğretmenlere ve velilere de seminer verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye tarafından verilecek eğitici seminerlerde trafik kazalarının yıkıcı sonuçları ve alınabilecek önlemler anlatılacak.

Bu seminerler ile öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlere de trafik bilinci kazandırılarak, toplumsal düzeyde katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin birinci yılında İstanbul’da öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile ortalama 300 bin kişiye ulaşmanın planlandığı bildirildi.

'EĞİTİMİ SEVİYESİ ARTTIKÇA PARLAK GÜNLER GELİR'

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Günümüzde yaşanan bireysel ve toplumsal sorunların en önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz trafik sorunudur. Son yıllarda teknolojik ilerlemeler ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine rağmen, kural ihlalleri sebebiyle kazalar oluşmaktadır. Tedbirler alındıkça ölümlü ve yaralanmalı kazalarda azalmalar oluyor. Bu meselenin özü eğitimden geçiyor. Çocukların eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci ve trafik şuuru gelişecek ve bu şuur geliştikçe daha az maddi ve manevi zayiat oluşacaktır. Trafik kazalarının azalmasının çocuklarla çok büyük ilgisi var, çünkü onlar eğitim gördükçe, onların eğitim seviyesi yükseldikçe trafik ile ilgili çok daha parlak günlerimizin olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Selçuk, trafik güvenliği konusundaki eğitim faaliyetlerini örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla yürüttüklerini belirterek, "Okullarda ilkokul 4. sınıfta 1 saat trafik güvenliği dersini, ortaöğretim 9. sınıfta da 1 saat trafik kültürünü öğrencilerimize zorunlu ders olarak vermekteyiz. Bakanlık olarak trafik güvenliği konusundaki eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanmasının öneminin her geçen gün daha da arttığını görmekteyiz. Bu doğrultuda iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinde trafik bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturacak, öğrencilerin trafik adabı ve trafik kurallarını eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak ayrıca bu bilgileri aile bireyleriyle paylaşmaları teşvik edilecektir" ifadelerini kullandı.

'KAZALARIN YÜZDE 90'I SÜRÜCÜ HATASI'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise, "Ülkemiz, her geçen gün azalmakla birlikte trafik kazaları sayısında hala Avrupa’da Almanya’nın ardından ikinci, ölümlü kazalarda ise ilk sırada bulunmaktadır. TÜİK'e göre 2018'de Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 203 bin trafik kazası gerçekleşirken bu kazalarda 6 bin 675 kişi öldü, 307 bin 71 kişi ise yaralandı. Kaza sayısının hala çok yüksek olması bizleri çocukluktan itibaren bir trafik bilinci oluşturmak için çareler aramaya sevk etti. Çocuklarımızın trafik kurallarını en iyi şekilde öğrenmesini, bu kurallara nasıl uyacaklarını bilecek donanıma sahip olmasını amaçlamaktayız" diye konuştu.

'SON BEŞ YILDA 120 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Projenin ortaklarından Shell & Turcas'ın CEO’su Felix Faber, Trafikte Küçük Hata Yoktur projesiyle çocukları bilinçlendirme konusunda önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan trafik sorununun çözümü için kamu ve özel sektör olarak hep birlikte çalışmalıyız. Shell olarak 70’in üzerinde ülkede, çok farklı ve zorlu yol koşulları altında günde yaklaşık 2 milyon km ve yılda 700 milyon km yol kat ediyoruz. Her gün 50 kez dünyayı turluyoruz ve operasyonlarımızı kazasız gerçekleştirmek üzere her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bu da dünya genelinde, yol emniyeti alanında çok ciddi bir bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olmamızı sağlıyor. Türkiye’deki operasyonlarımızda ise yılda 30 milyon km’ye yakın yol kat ediyoruz ve 7.7 milyon saat çalışıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de yol emniyeti konusunda düzenlediğimiz eğitimlerle son beş yılda 120 binden fazla kişiye ulaştık" dedi.

TİYATRO GÖSTERİLERİ İLE ANLATILACAK

İlk etapta İstanbul’da uygulanmaya başlanacak Trafikte küçük Hata Yoktur projesi ile 8 aylık eğitim-öğretim döneminde 39 ilçedeki 110 okulda 3-11 yaş arasındaki toplam 61 bin çocuğa ve dolaylı olarak ailelerine trafik kuralları hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor.

Projenin birinci yılında öğrenciler, veliler ve diğer aile fertleri ile birlikte ortalama 240 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

Tiyatro gösterileri ile verilecek eğitimlerde, trafik işaret ve levhalarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, hız limiti ve araç sürerken cep telefonu kullanmanın riskleri gibi konular işlenecek.