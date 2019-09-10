Merakla beklenen 'Çocuk' dizisi dün akşam ekranlara gelen ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken 'Çocuk' dizisinde başrolü Nazan Kesal, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş üstleniyor. “Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk” sloganıyla dikkat çeken Çocuk dizisinin Şule Karasu'su Ceyda Ateş ise merak konusu oldu. İşte "Çocuk dizisinin Şule Karasu'su Ceyda Ateş kimdir?" ve "Çocuk dizisi oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı...

ÇOCUK DİZİSİNİN KONUSU

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır.

Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI

ASİYE KARASU (NAZAN KESAL)

Kocasının evi terk edip gitmesiyle ailenin söz sahibi olan Asiye, bütün hayatını oğulları Ali Kemal ve Murat’a adamıştır. Sorunsuz, sıkıntısız yolunda giden hayatları gelini Şule’nin Efe’yi artık istememesiyle değişir. Asiye bu durumun geçici olduğunu düşünse de işler beklediği gibi gitmez. Akça’nın Asiye’nin kalesi gibi gördüğü evine girmesiyle büyük bir yalanın üstüne kurduğu hayatı da kalesi gibi yıkılmaya başlayacaktır. Çünkü Asiye’nin herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Efe’nin babası, Akça’nın belalısı olan Hasan, Asiye’nin gayri meşru oğludur.

HASAN ÇETİN (İSMAİL HACIOĞLU)

Akça’nın belalısı, Karasu ailesinin baş düşmanıdır.. Dünyaya gözünü açtığı anda hayata bir sıfır yenik olarak başlayan Hasan, bütün çocukluğunu esirgeme yurdunda bir aileye kavuşma özlemiyle bekleyen yaşıtlarının arasında geçirmiştir. Yurttan kaçıp sokaklarda illegal işler yaparak genç gözü kara bir delikanlı olurken, anne baba eksikliğinin yerini de zamanla öfkesiyle doldurmuştur. Bu öfke sorunu Hasan’a büyük bir hata yaptırır ve tek aşkı Akça’yı kaybetmesine neden olur. Hapisten çıkıp Akça’nın peşine düşen Hasan kendinden saklanan bilmediği geçmişine doğru adım atacaktır.

ALİ KEMAL KARASU (SERHAT TEOMAN)

Karasu ailesinin büyük oğludur. Babasının yıllar önce evi terk etmesiyle annesi tarafından genç yaşta şirketin başına geçirilen Ali Kemal, zekası, dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede işleri büyütmüş ve şirketi otomotiv/yedek parça sektörünün öncülerinden biri haline getirmiştir. Annesini hiçbir konuda yanıltmamış iyi bir evlat olmanın yanı sıra kardeşi Murat’a iyi bir ağabey, karısı Şule’ye iyi bir eş, oğulları Efe ve Burak’a iyi bir baba olmuştur. Ailesi için her türlü yükü taşımaya hazır olan Ali Kemal’in en ağır sınavı henüz başlamaktadır. Karısı küçük oğullarının doğumundan sonra değişmiş büyük oğlu Efe’yi ihmal etmeye başlamıştır. Ali Kemal’in doğum sonrası depresyonu sanarak anlayış göstermeye çalıştığı bu durumun arkasında annesinin de dahil olduğu büyük bir sır yatmaktadır.

AKÇA YILMAZ (MERVE ÇAĞIRAN)

Hayat kadını bir annenin kızıdır. Annesi gibi olmamak için direnen, genç güzel Akça, yaşadığı bataktan onu kurtaracağına inandığı, sevdiği Hasan’dan hamile kalır. Ama kahraman olarak gördüğü Hasan’ın gerçek yüzünü görmesi uzun sürmez. Bebeği karnındayken yediği dayak sonucunda her şey değişir. Bebeğini bu batağa sokmamak için bir karar verir Akça, ona en iyi şansını verdiğini düşünerek bebeğini köklü, zengin bir ailesi olan Asiye’ye vererek anneliğinden vazgeçer. Beş sene sonra oğlunun, bu ailede mutlu huzurlu olduğunu düşünürken öğrendikleriyle hayatı alt üst olur. Annelik yapamasa da oğlunun güvende olup olmadığını görmeye mecburdur.

ŞULE KARASU (CEYDA ATEŞ TOPLUSOY)

Karasu ailesinin güzel gelinidir. Kocası Ali Kemal’i büyük bir aşkla sevmesine rağmen hiçbir zaman aynı karşılığı göremeyen Şule, bu evliliğin başından beri kayınvalidesi Asiye’nin isteğiyle gerçekleştiğinin farkındadır. Çocuk sahibi olamadığı için kocasının kendisini terk etmesinden korkan Şule, Asiye’nin teklifini kabul ederek, Akça’nın bebeğine bir ömür annelik yapacağına söz verip aslında bilmediği daha büyük bir sırrın ortağı olur. Beş sene sonra kendi bebeğini doğurmasıyla işler değişir. Şule’nin kendi çocuğu gibi sevdiği Efe artık gözüne fazlalık gelmektedir.

MURAT KARASU (KENAN ACAR)

Karasu ailesinin en küçük ferdidir. Abisi Ali Kemal’in aksine hayatın getirdiği sorumlulukları üstlenmek istemeyen umursamaz bir tavrı vardır. Büyük bir kahramanlıkla hayatlarına giren Akça’yı peşindeki belası olan Hasan’dan abisiyle birlikte korumaya çalışan Murat’ın bu yolda öğrendikleriyle bütün hayatı değişmeye başlayacaktır. Öfkesinin üstünü alaycılığıyla örten bu genç adam için sorumluluk alma vakti yaklaşmıştır.

EMİNE YILMAZ (NİMET İYİGÜN)

Akça’nın annesidir. Çıkarlarını her şeyi üstünde tutan, evladından önce kendini düşünen Emine, genç yaşta dul kalınca hayatı birden değişmiştir. Çalışmak yerine güzelliğini sermaye yapan Emine’nin, geçimlerini sağlamak için seçtiği yol kızı Akça’yı kaybetmesine yol açmıştır. Kızını kazanmak için çıktığı bu yolda fıtratı ve anneliği arasında sınanacaktır.

OSMAN ŞAHİN (OKDAY KORUNAN)

Karasu ailesinin şoförüdür. Sakin, işini yapan sessiz bir adamdır. Akça’nın Karasu ailesine girmesiyle onun sıradan sakin hayatı bile değişecektir.

MELEK ŞAHİN (SELDA AKTUNA)

Köşkün emektar çalışanıdır. Genç yaşında girdiği bu köşkte Karasu ailesinin şoförü olan Osman’la tanışıp evlenmiştir. Vicdanlı, anaç, sevgi dolu bir kadın olan Melek’in, Asiye Hanım'a olan bağlılığı onu büyük bir sırrın şahidi yapmıştır.

EFE KARASU (MEHMET EMİN GÜNEY)

Şule ve Ali Kemal’in oğulları, Asiye’nin paşası, Murat’ın biricik aslan parçası olan Efe, ailesi tarafından sevilen mutlu, güler yüzlü, bir çocuktur. Efe’nin hayatı, kardeşi Burak’ın doğumuyla değişmiştir. Annesinin artık kendisini sevmediğini düşünerek günden güne içine kapanırken karşısına çıkan Akça’yla hayatı bir anda değişir. Annesi Şule’nin ilgisizliğinden kaçarak kahramanı gibi gördüğü Akça’ya gittikçe bağlanan Efe, zamanla büyük bir sırrın mührü olduğunu anlayacaktır.

ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çocuk dizisinin seti İstanbul'da gerçekleşmektedir. Sultan Ahmet Meydanı'nda da çekimleri mevcuttur. Öte yandan dizide İstanbul Beykoz, Sarıyer gibi yerlerin kullanılacağı da verilen bilgilerin arasında...

ÇOCUK DİZİSİ'NİN ŞULE KARASU'SU CEYDA ATEŞ KİMDİR?

14 Eylül 1987 tarihinde Ankara'da doğan Ceyda Ateş, 1995 yılında başlayan aktif kariyerini günümüzde yer aldığı diziler ile sürdürmektedir. Sunucu, oyuncu ve model olarak çalışan Ateş, oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür merkezinde almıştır. Buradaki eğitiminden sonra Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda yer alan oyuncu Çılgın Dershane filminde de oynamıştır.Bir dönem Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan ve üçüncü sezonda dizinin daimi oyuncuları arasında yer alan Ceyda Ateş, Yer Gök Aşk dizisinde bir bölüm konuk oyuncu olarak yer almıştır.

1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde Aslı karakteri ile başlayan kariyerinde onlarca dizi ve filmde yer alan oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde Hande Gezgin karakterini canlandırmıştır.2012 yılında Evlerden Biri dizisinde Nursen olarak başrol üstlenen Ceyda Ateş, 2012 yılında devam dizisi olan Emir'in Yolunda Hande Gezgin karakteri ile diziye devam etmiştir. Oyuncu son dönemde Böyle Bitmesin ve Bir Yastıkta dizilerinden sonra Yılanların Öcü isimli yapımda yer almıştır.

Ateş, şimdilerde Çocuk dizisinde Şule Karasu karakterine hayat veriyor.