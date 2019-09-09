09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk dizisi oyuncuları kimler? Çocuk dizisi konusu nedir? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Çocuk'ta Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir. Çocuk dizisine dair detaylar haberimizde.
ASİYE KARASU (NAZAN KESAL)
Kocasının evi terk edip gitmesiyle ailenin söz sahibi olan Asiye, bütün hayatını oğulları Ali Kemal ve Murat’a adamıştır. Sorunsuz, sıkıntısız yolunda giden hayatları gelini Şule’nin Efe’yi artık istememesiyle değişir. Asiye bu durumun geçici olduğunu düşünse de işler beklediği gibi gitmez. Akça’nın Asiye’nin kalesi gibi gördüğü evine girmesiyle büyük bir yalanın üstüne kurduğu hayatı da kalesi gibi yıkılmaya başlayacaktır. Çünkü Asiye’nin herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Efe’nin babası, Akça’nın belalısı olan Hasan, Asiye’nin gayri meşru oğludur.
HASAN ÇETİN (İSMAİL HACIOĞLU)
Akça’nın belalısı, Karasu ailesinin baş düşmanıdır.. Dünyaya gözünü açtığı anda hayata bir sıfır yenik olarak başlayan Hasan, bütün çocukluğunu esirgeme yurdunda bir aileye kavuşma özlemiyle bekleyen yaşıtlarının arasında geçirmiştir. Yurttan kaçıp sokaklarda illegal işler yaparak genç gözü kara bir delikanlı olurken, anne baba eksikliğinin yerini de zamanla öfkesiyle doldurmuştur. Bu öfke sorunu Hasan’a büyük bir hata yaptırır ve tek aşkı Akça’yı kaybetmesine neden olur. Hapisten çıkıp Akça’nın peşine düşen Hasan kendinden saklanan bilmediği geçmişine doğru adım atacaktır.
ALİ KEMAL KARASU (SERHAT TEOMAN)
Karasu ailesinin büyük oğludur. Babasının yıllar önce evi terk etmesiyle annesi tarafından genç yaşta şirketin başına geçirilen Ali Kemal, zekası, dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede işleri büyütmüş ve şirketi otomotiv/yedek parça sektörünün öncülerinden biri haline getirmiştir. Annesini hiçbir konuda yanıltmamış iyi bir evlat olmanın yanı sıra kardeşi Murat’a iyi bir ağabey, karısı Şule’ye iyi bir eş, oğulları Efe ve Burak’a iyi bir baba olmuştur. Ailesi için her türlü yükü taşımaya hazır olan Ali Kemal’in en ağır sınavı henüz başlamaktadır. Karısı küçük oğullarının doğumundan sonra değişmiş büyük oğlu Efe’yi ihmal etmeye başlamıştır. Ali Kemal’in doğum sonrası depresyonu sanarak anlayış göstermeye çalıştığı bu durumun arkasında annesinin de dahil olduğu büyük bir sır yatmaktadır.
AKÇA YILMAZ (MERVE ÇAĞIRAN)
Hayat kadını bir annenin kızıdır. Annesi gibi olmamak için direnen, genç güzel Akça, yaşadığı bataktan onu kurtaracağına inandığı, sevdiği Hasan’dan hamile kalır. Ama kahraman olarak gördüğü Hasan’ın gerçek yüzünü görmesi uzun sürmez. Bebeği karnındayken yediği dayak sonucunda her şey değişir. Bebeğini bu batağa sokmamak için bir karar verir Akça, ona en iyi şansını verdiğini düşünerek bebeğini köklü, zengin bir ailesi olan Asiye’ye vererek anneliğinden vazgeçer. Beş sene sonra oğlunun, bu ailede mutlu huzurlu olduğunu düşünürken öğrendikleriyle hayatı alt üst olur. Annelik yapamasa da oğlunun güvende olup olmadığını görmeye mecburdur.
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