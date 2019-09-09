AKÇA YILMAZ (MERVE ÇAĞIRAN)

Hayat kadını bir annenin kızıdır. Annesi gibi olmamak için direnen, genç güzel Akça, yaşadığı bataktan onu kurtaracağına inandığı, sevdiği Hasan’dan hamile kalır. Ama kahraman olarak gördüğü Hasan’ın gerçek yüzünü görmesi uzun sürmez. Bebeği karnındayken yediği dayak sonucunda her şey değişir. Bebeğini bu batağa sokmamak için bir karar verir Akça, ona en iyi şansını verdiğini düşünerek bebeğini köklü, zengin bir ailesi olan Asiye’ye vererek anneliğinden vazgeçer. Beş sene sonra oğlunun, bu ailede mutlu huzurlu olduğunu düşünürken öğrendikleriyle hayatı alt üst olur. Annelik yapamasa da oğlunun güvende olup olmadığını görmeye mecburdur.