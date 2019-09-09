Çocuk 1. bölümü diziseverler ile buluştu. Star TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Çocuk, izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Nazan Kesal ve Serhat Teoman'ın aldığı Çocuk dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÇOCUK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk dizisinin 1. bölümü yayınlanmasının ardından 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde...

ÇOCUK 1. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…