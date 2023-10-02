YASAK KOYMAK İŞE YARAMIYOR BUNUN YERİNE YASAK YİYECEKLER YARATIN

Birçok araştırma gıda kısıtlamalarının işe yaramadığını gösteriyor. Tatlı, gazlı içecek gibi ürünler evde erişilemeyecek bir yerde durduğunda "yasak yiyecek" etkisi yaratarak çocukların daha fazla ilgisini çekiyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kreşteki çocuklara istedikleri kadar elmalı ya da şeftalili kurabiye yiyebilecekleri söylendi. Yine aynı kurabiyeler bu sefer şeffaf bir kavanoz ile masaya kondu ve daha sonra yiyebilecekleri belirtildi.

Çocuklar erişemedikleri fakat aynı türdeki kurabiyeye daha fazla ilgi göstermeye başladı. Sonunda yasak olan kavanozdaki meyveli kurabiyelerin yenmesine izin verildiğinde çocukların 2 katı daha fazla kurabiye yediği gözlemlendi.

Yapılan bu araştırma aslında yiyecek yasaklamalarının olumsuz etkisini gösteriyor. Uzmanlar bu yasak yöntemini kullanarak çocuklara sağlıklı atıştırmalık yedirebileceğinizi söylüyor. Ancak evde gazlı içecek gibi sağlıksız ürünler bulunmamalı.