Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için 6 önemli ipucu!
Çocukken edinilen beslenme alışkanlıkları ileride sağlıklı bir ömrü etkileyebilir. Araştırmalar kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunlarının erken çocukluk döneminde başlayabileceğini gösteriyor. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için dikkat etmeniz gereken altın kuralları sizler için derledik.
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Çocukların sağlıklı beslenmesi anne ve babaların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi. Çocuklar genç, sağlıklı ve aktif olduğu için kötü gıdalar yese bile büyük bir etkisi olmayacağı en yaygın yanılgılardan birisi. Beslenme alışkanlıkları küçük yaşta edinildiği için çocukların damak tercihi doğruya doğru yönlendirilebilir.
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Ayrıca araştırmalar kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarının erken çocukluk döneminde yavaş yavaş başladığını ortaya koyuyor. 10 yaşındaki küçük bir çocukta koroner arterlerde hasar belirtileri görülebiliyor. Peki çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini nasıl sağlarsınız?
- 3
YASAK KOYMAK İŞE YARAMIYOR BUNUN YERİNE YASAK YİYECEKLER YARATIN
Birçok araştırma gıda kısıtlamalarının işe yaramadığını gösteriyor. Tatlı, gazlı içecek gibi ürünler evde erişilemeyecek bir yerde durduğunda "yasak yiyecek" etkisi yaratarak çocukların daha fazla ilgisini çekiyor.
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kreşteki çocuklara istedikleri kadar elmalı ya da şeftalili kurabiye yiyebilecekleri söylendi. Yine aynı kurabiyeler bu sefer şeffaf bir kavanoz ile masaya kondu ve daha sonra yiyebilecekleri belirtildi.
Çocuklar erişemedikleri fakat aynı türdeki kurabiyeye daha fazla ilgi göstermeye başladı. Sonunda yasak olan kavanozdaki meyveli kurabiyelerin yenmesine izin verildiğinde çocukların 2 katı daha fazla kurabiye yediği gözlemlendi.
Yapılan bu araştırma aslında yiyecek yasaklamalarının olumsuz etkisini gösteriyor. Uzmanlar bu yasak yöntemini kullanarak çocuklara sağlıklı atıştırmalık yedirebileceğinizi söylüyor. Ancak evde gazlı içecek gibi sağlıksız ürünler bulunmamalı.
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- 4
SEBZELERİ SEVİLEN YİYECEKLERE DÖNÜŞTÜRÜN
Bazı yemek kitapları sebzeleri püre haline getirdikten sonra makarna veya brownie yapmayı öneriyor. Yiyecekleri çeşitli hale getirerek çocuklara yedirmek bir alternatif olabilir ancak uzmanlar kabaklı brownie yedirmenin kabağı yemeyi sevmeyi öğretmediğini söylüyor.
Uzmanlara göre çocuklara daha fazla sebze yemeyi öğretmenin daha iyi bir yolu "gıda köprüleri" kurmak. Örnek olarak çocuğunuzun havuç sevdiğini biliyorsanız tatlı patates ve balkabağı gibi diğer turuncu sebzeler ile tanıştırmayı deneyin. Patates püresi, karnabahar püresine köprü olabilir.
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KİLOLU VE ZAYIF ÇOCUĞUN BESLENME ALIŞKANLIKLARI FARKLI OLMAMALI
Bazen aynı evde yaşayan kardeşlerin yeme alışkanlıkları ve vücut gelişimleri farklı olabiliyor. Pediatrik obezite uzmanlarına göre kilolu çocuğun yemek yemesini kısıtlamak çözüm değil. Her iki çocuk da aynı yemek kuralları ile beslenmeli.
Zayıf çocuk sırf kilolu olmadığı için işlenmiş gıdalar ve gazlı içecekler tüketmemeli. Bu konuda anne ve baba örnek olmalı ve her iki çocuk da sağlıklı gıda çeşitlerine erişebilmeli.
- 6
ÇOCUKLARA SÖZ HAKKI VERİN
Ebeveynler evdeki yiyeceklerin kalitesini kontrol edebilir ancak çocuklar da karar verme sürecinin bir parçası olmalıdır. Çocukları market ve pazar alışverişine götürmek, istedikleri sebze ve meyveleri seçtirmek fayda sağlayabilir. Yemek hazırlığında yine çocukları mutfağa dahil edebilirsiniz.
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- 7
PES ETMEYİN
Araştırmalar bir çocuğa yeni bir yiyeceği sevidirmenin 15 veya daha fazla deneme gerektirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle hemen pes etmeyin. Bir çocuğun yeni yiyeceği denemesi nazikçe teşvik edilmeli, ancak kandırmayın ve kesinlikle ödül teklif etmeyin. Bazı araştırmalar çocukların yemesi için ödül verilmesinin diğer yiyecekleri daha az sevmesine neden olduğunu gösteriyor.
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AİLE SOFRALARINI İHMAL ETMEYİN
Yemekleri stres kaynağı haline getirmeyin ve yemek savaşlarından kaçının. Çünkü çocuklar büyüdükçe yediği yemekten daha fazla yaşadığı stresi hatırlıyor.
Kaynak: Washington Post