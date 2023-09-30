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        Haberler Sağlık Sivilcelerin kökünü kurutan tedavi bilim insanları tarafından geliştirildi!

        Sivilcelerin ve bakterilerin kökünü kazıyacak tedavi geliştirildi!

        Sivilce tedavisi için pek çok yöntem kullanılıyor. Cilt yağlarını azaltan antibiyotikler ve hormon düzenleyiciler bu yöntemlerden birisi. Ancak uygulanan bu yöntemlerin çoğunun yan etkisi bulunuyor ve bir süre sonra sivilcelerin yeniden çıktığı görülüyor. Nanoscale'de yapılan çalışmada bilim insanları, antibakteriyel bir madde olan yeni bir tedavi geliştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:24
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        • 1

          Akne vulgaris rahatsızlığından muzdarip yüz milyonlarca kişiye rastlamak mümkün. Cilt altındaki yağ bezlerinin fonksiyonun bozulması ve Cutibacterium aknes adı verilen cilt bakterisinin çoğalması ciltte klasik sivilce görünümüne neden oluyor.

        • 2

          NARASİN MADDESİNİN SİVİLCEYE ETKİLİ OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

          Hakemli bilimsel dergi Nanoscale tarafından yayımlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları, antibakteriyel bir madde olan narasine dayanan yeni bir tedavi yöntemi buldu. Narasin çiftlik ve kümes hayvanlarında enkfesiyonu önlemek için kullanılan ve C. aknes'e direnç göstermeyen bir tedavi yöntemi olarak gösterildi.

        • 3

          Güney Avustralya Üniversitesi, Adelaide Üniversitesi ve Fransa'daki Aix-Marsielle Üniversitesi'nden araştırmacılar yeni deneyinde bu maddenin laboratuvar koşullarında sivilceye karşı etkili olduğunu tespit etti.

        • 4

          Araştırmacılara göre geliştirilen narasin kapsülleri diğer cilt uygulamalarında kullanılan ilaçlara kıyasla daha derinlere kadar nüfuz ediyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden farmasötik uzmanı Sanjay Garg, "Cilt katmanlarına nüfuz edemeyen diğer bileşik solüsyonlarının aksine bu kapsül narasininin, sivilceli hedef bölgelere iletilmesinde etkili oldu" dedi.

        • 5

          İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

          Tedavinin bir sonraki adımında ise insanlar üzerinde deneme testleri yapılacak. Ekibe göre narasin nanoparçacık jeli, C. aknes bakterilerin gizlendiği yerlere kadar ulaşarak sivilce oluşumunu engelleyebilir.

          Kaynak: Science Alert

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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