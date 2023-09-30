KENDİ EMOJİNİZİ OLUŞTURUN

Tekonoloji devi Google tarafından geliştirilen Emoji Kitchen iki farklı emojinin birleştirilmesine izin veriyor. Henüz popüler olmayan bu uygulama Android ve iPhone telefonlarının yanı sıra web üzerinden de kullanılabiliyor.