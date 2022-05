“Çocuğumu bul” uygulaması artık Türkçe

'Çocuğum nerede?' uygulaması 'Find My Kids'e Türkçe desteği

Dünya genelinde her ay 3.5 milyondan fazla ebeveynin çocuklarının nerede olduğunu bilmek için yararlandığı Find My Kids uygulaması, Türkçe olarak kullanılmaya başlandı. Anne babalar, Find My Kids sayesinde, çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak harita üzerinde adım adım, sokak sokak takip edebiliyor.

Uygulama, biri anne babaların telefonlarında diğeri ise çocuğun telefonunda birbirine bağlı çalışan iki ayrı uygulama olarak kullanılıyor. Çocuklarının ev ya da okul gibi önceden belirlenmiş bir konuma ulaştığını uygulamanın gönderdiği mesajlarla anlaşılabiliyor.

ROTASINI KAYDEDİYOR, GEREKTİĞİNDE SOS MESAJI GÖNDERİYOR

Uygulama, çocuğun ilgili konumlara giderken kullandığı rotaların kaydedilmesi, ebeveynlerin diledikleri herhangi bir tarihi seçerek çocuğun kullandığı yolları görebilmelerini de sağlıyor. ABD merkezli Geo Track Technologies tarafından geliştirilen mobil uygulama Find My Kids ile ebeveynler çocuklarının kullandıkları uygulamaları ve ekran sürelerini de görebiliyor.

Güvenliği ön plana alan bildirim özellikleri de bulunan uygulamada, örneğin çocuğun telefonu sessize alınmış ya da çocuk telefona cevap vermiyor ise yüksek sesle zilini çaldırmak mümkün. Çocuk, kendini güvende hissetmediği bir durumla karşılaştığında da tek tuşla anne babasının telefonuna imdat çağrısı (SOS mesajı) gönderebiliyor.

Find My Kids, telefon sahibi olmayan çocuklar için GPS özellikli akıllı kol saatine yüklenerek de kullanılabiliyor. Uygulama App Store, Google Play ve App Gallery’den indirilebiliyor.

"PANDEMİ SONRASI DAHA ÇOK DIŞARDALAR"

Uygulamanın 150’den fazla ülkede aktif olarak kullanıldığını belirten Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “Türkiye’deki anne babaların gösterdiği büyük ilgi ile birlikte Türkçe dil seçeneğini de sunmaya başladık” dedi. Pandemi yasaklarının kaldırılmasının ardından çocukların ve gençlerin ev dışında daha çok zaman geçirmeye başladığına dikkat çeken Yücel, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde aylar boyunca evlerinin güvenli ortamında olan çocuklar, yasakların kalkmasıyla birlikte sokaklara, parklara, ev dışı etkinliklere daha fazla gitmeye başladılar. Ancak pandemi sürecinde edinilen alışkanlıklar, bazen çocukların dışarıya uyum göstermesini zorlaştırabilir. Bu nedenle doğal olarak anne babalar da çocuklarının nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek istiyor. Çünkü güvenliklerinden endişe ediyorlar. Bu uygulama ile ebeveynler, çocuklarının yerini her an görebiliyor ve onları sürekli telefonla arayıp ne yaptıklarını, nerede olduklarını sormak zorunda kalmıyorlar.”